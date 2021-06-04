即將舉行嘅美洲國家盃一波三折，繼2個主辦國哥倫比亞同阿根廷先後被褫奪主辦權，臨時改去巴西比賽後，呢個新主辦國又爆出「兵變」消息。據報以尼馬為首嘅一班外流歐洲球星，因巴西疫情愈趨嚴重，將拒絕出戰今屆賽事。

巴西將會喺周六(5日)早上世盃外對厄瓜多爾，賽前記者會原本由隊長卡斯米路陪同領隊迪迪出席，但記者會開始後，效力皇家馬德里嘅卡斯米路並冇出現，迪迪亦證實球隊內部出現意見分歧：「球員有自己意見，佢哋已經向足總反映，亦會喺適當時間向大眾交代，呢個亦係卡斯米路缺席今次記招嘅原因。」

自巴西落實接手舉辦美洲國家盃後，所有球員一直都保持沉默，而且巴西目前疫情亦係自3月份以來最嚴重，巴西政府一度搵唔到4個城市自願主辦賽事。雖然問題最終得到解決，但巴西傳媒消息指以尼馬為首嘅外流歐洲國腳，對於賽事安排非常不滿，已經向迪迪申請唔去參賽。

巴西媒體指一眾「叛兵」，將會喺完成厄瓜多爾同巴拉圭2場世盃外後正式表態，迪迪亦都暗示話：「我叫球員要集中踢好之後2場世盃外圍賽，之後情況就會更加明朗，我只係講出事實，美洲盃好重要，但我哋聽日(對厄瓜多爾)嘅賽事更加重要。」

巴西目前世盃外25人大軍名單，有21個都係喺歐洲球會效力，暫時未知係咪所有外流球員都拒絕出戰，但如果巴西足總唔能夠遊說球員繼續參賽，可能被逼要派喺巴甲搵食嘅球員組軍。