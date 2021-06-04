香港隊　地標戰入波　安永佳：相當夢幻

香港足球代表隊周四（3日）於世界盃外圍賽C組賽事，憑剛升格為「大港腳」的安永佳，於85分鐘頂入靚頭槌，為港隊破蛋兼攻入國際賽處子球，最終以1比3僅負伊朗。賽後安永佳接受足總訪問，表示自己異常地興奮，坦言這場處子戰相當夢幻。

即使面對世界排名31位的強隊伊朗，仍能夠取得入球，安永佳坦言自己異常地興奮：「地標戰入咗球咁靚頭槌，仲要對住亞洲最強之一國家，面對咁多效力歐洲嘅頂級球員，絕對無得再要求一個更好處子入波，老實講相當夢幻。」

今仗以正選身份出任單箭頭的安永佳表現不俗，更成功為港隊破蛋，這名24歲前鋒表示賽前已知今仗相當具挑戰性，屬一次重大考驗，但對整體表現感到滿意及開心，承認這記入球能增添不少信心，加上自己年輕又渴望進步，希望將來可以為香港隊帶來更多貢獻。

雖然港隊今仗失了3球，惟安永佳認為球隊防守不俗，絕對不失禮：「我諗好多人都見到我哋防守好有組織，球員都好搏命，失3球真係唔好彩，伊朗踢過世界盃同對過好多歐洲勁旅，我覺得1比3係可接受賽果。」他希望球隊能夠在防守中再接再厲，繼續保持集中及信心，相信餘下2仗賽事會有更佳的發揮。