港超聯　盧比度暫掌東方龍獅：會用番茹子楠

近期出現重大變動的港超聯球隊東方龍獅，現時由暫代主教練盧比度領軍，備戰本月下旬開打的「亞協盃」J組賽事。這位西班牙裔教練表示來季會改變組軍方針，給本地及年輕球員更多上陣機會，其中就包括收回今季外借晉峰的茹子楠。

在李志堅卸任主教練職務後，東方龍獅過去多日都在盧比度帶領下繼續操練，這位前香港足球先生透露自己首次擔正職業球隊帥位，並表示自己對新挑戰感到興奮：「今次係我首次任職主教練職務，所以我算係新人，不過之前喺傑志同東方我都做過助教。」

新人事，新作風，盧比度指出在與球會管理層溝通後，來季東方將以新面貌示人，包括讓本地及年輕球員更多上陣機會。對於班費調整一事，盧比度表示：「球會希望在一隊組軍方針作出調整，我哋希望有長遠計畫，資源運用上會更注重青訓。」東方近日就由青年軍提升李卓軒、呂卓芹及鍾凱文三位小將，與一隊跟操。

盧卡斯、辛祖及迪高三將早前亦宣布離隊後，東方陣容變動頗大。現時多位獲港隊徵召的東方球員，正隨代表隊征戰世界盃外圍賽，加上艾華度重傷後仍需時間康復，近日參與東方操練的球員不足20人，其中就包括今季外借晉峰的茹子楠。盧比度表示雖然「茹子」無緣隨東方征戰今屆「亞協盃」，但來季好大機會回收這位年輕中場：「『茹子』係我留意咗好耐嘅年輕球員，今年佢進步咗唔少；希望我哋可以好好運用佢嘅能力，來季慢慢喺東方擔起大旗。」

除了茹子楠之外，劉學銘、胡晉銘、唐道碧及鄭璟昊今季都被外借至其他球會，據悉東方正研究其他客觀因素，再考慮會否留用這班外借球員。