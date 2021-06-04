亞協盃　賽程再變！理文兩戰「主場」出擊

亞洲足協（AFC）周五（4日）公布「亞協盃」J組更改部分比賽場地和開賽時間安排。原定本月23、26和29日於香港大球場舉行「雙料娛樂」，賽會現改為分別在將軍澳運動場和香港大球場進行，其中理文26日和29日分別對臺南市FC和220體育會的賽事，將變相於「主場」將軍澳運動場舉行。至於最後一輪的兩場賽事，將改為同時不同地上演。

新安排底下，今季以將軍澳運動場為主場的理文，可以兩次於「地頭」出擊，惟球迷能否於現場觀戰依然存在變數，主教練陳曉明就非常希望「亞協盃」賽事期間能開放觀眾入場：「都希望有球迷入場，尤其吸引多啲將軍澳居民嚟睇波，因為我哋都好想喺呢區做多啲推廣工作。」

「亞協盃」J組賽事早前獲AFC批准延期，因而順延的球員參賽名單遞交截止日期亦逐漸接近。理文最終會派出哪位外援球員，代表球隊出戰「亞協盃」繼續成為關注點，「曉明Sir」則透露最終名單仍有待落實：「到最後都要睇埋洛迪古斯同埋沙普夫佢哋傷勢如何，兩人近期都練番波，當然都要睇番本身健康嘅球員，會唔會有傷兵情況出現，我哋會係最後時刻公布名單。」

【亞協盃J組賽程】

日期 對賽球隊 開賽時間 比賽場地

6月23日 臺南市FC 對 220體育會 16:00 將軍澳運動場

6月23日 東方龍獅 對 理文 20:00 香港大球場

6月26日 臺南市FC 對 東方龍獅 16:00 香港大球場

6月26日 理文 對 臺南市FC 20:00 將軍澳運動場

6月29日 220體育會 對 理文 20:00 將軍澳運動場

6月29日 東方龍獅 對 臺南市FC 20:00 香港大球場