歐國盃實力拆解　B組比利時粒粒皆星

歐國盃B組局勢明顯，上屆世盃季軍比利時於外圍賽10戰全勝，球隊擁有多名冠軍級球星，包括英超冠軍奇雲迪迪布尼及意甲冠軍盧卡古，近3年穩坐世界1哥位置，首名無懸念。芬蘭人腳參差，亦無往績支持，似乎係陪跑份子：上屆世盃8強分子丹麥，以及外圍賽表現良好嘅俄羅斯料可爭次名出線。

首名：比利時 次名：丹麥

比利時

【大軍簡介】

從未贏過任何大賽冠軍嘅「歐洲紅魔」比利時，過去10年人才輩出，到依家陣中可謂粒粒皆星，奇雲迪布尼、夏薩特、盧卡古、泰拔高圖爾斯等都係所屬位置嘅球壇頂尖人物，無論正選同後備球員個個實力強勁，論陣容豪華程度，被視為冠軍熱門係當之無愧。

比利時雄霸世界「1哥」地位超過3年，球隊喺領隊馬天尼斯打造之下，成為一支攻守兼備嘅球隊，2018年世界盃外圍賽以9勝1和奪得小組首名，最終喺決賽周過關斬將拎到季軍；2020歐國盃外圍賽更進一步，以10戰全勝姿態出線。比利時球員大多數處於黃金之齡，絕對係今屆爭標其中一支熱門之選。

【資料】

世界排名：1

歐國盃外圍賽成績：10勝0和0負 得40球 失3球

參加決賽周次數：第6次

歐國盃最佳成績：亞軍(1980)

【最佳11人】

泰拔高圖爾斯

維頓漢‧積臣丹拿雅‧艾達韋列特

梅尼亞‧泰利文斯‧韋素‧卡斯泰尼

奇雲迪布尼‧盧卡古‧夏薩特

【焦點球星】

盧卡古

出道以嚟一直保持多產，近2季效力國際米蘭都攻入20球以上，被譽為當今最佳前鋒之一。盧卡古喺國家隊已入59球，係比利時史上No.1射手。

28歲

效力球會：國際米蘭

位置：前鋒

國家隊紀錄：91次上陣入59球

【領隊】

西班牙籍教頭馬天尼斯曾執教史雲斯、韋根同愛華頓3支英超球會，領軍功力大獲好評，自2016年開始執教比利時，球隊成績穩步上揚，有望創造佳績。

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俄羅斯

【大軍簡介】

俄羅斯足球沉寂多時後，近年有緩慢起飛之勢，2018年以主辦國身份殺入世界盃8強，近2屆歐國聯亦保持B組聯賽席位，目前穩定處於歐洲二線水平位置。俄羅斯喺外圍賽以小組次名晉級，除面對勁旅比利時外，其餘8仗獲得全勝，球隊實力不遜於今屆分組賽對手丹麥同芬蘭，若果能夠踢出水準，絕對有力爭奪出線資格。

【資料】

世界排名：38

歐國盃外圍賽成績：8勝0和2負 得33球 失8球

參加決賽周次數：第12次

歐國盃最佳成績：無

【最佳11人】

蘇連

施美安洛夫‧迪治基亞‧古迪亞舒夫

馬里奧費南迪斯‧古斯耶耶夫‧奧斯多耶夫‧高路雲‧施哥夫

迪斯尤巴‧謝馬列甸洛夫

【焦點球星】

高路雲

19歲已入選俄羅斯國家隊，被視為新世代最佳中場之一，佢嘅個人技術同眼界都一流，係球隊中場發電機，對俄羅斯今屆表現舉足輕重。

24歲

效力球會：摩納哥

位置：中場

國家隊紀錄：36次上陣入5球

【領隊】

查切索夫

57歲嘅查切索夫係俄羅斯傳奇門將，2016年開始執教國家隊，喺上屆世界盃決賽周表現出色，深受俄羅斯足重信任，甚至已經提前續約，由佢帶隊出戰2022庠世界盃。

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芬蘭

【大軍簡介】

過去從未出席任何大賽決賽周嘅芬蘭，今屆歷史性殺入歐國盃決賽周，已經叫球迷喜出望外。芬蘭人口只有550萬，但足球水平唔差，曾經出產過列馬倫、希比亞等世界級球星，呢支北歐球隊目前陣中冇任何星級球員，最具名氣嘅已經要數諾域治射手迪姆普基，不過芬蘭整體實力同列強仍有一定距離，今次參賽難免要「交學費」。

【資料】

世界排名：54

歐國盃外圍賽成績：6勝0和4負 得16球 失10球

參加決賽周次數：第1次

歐國盃最佳成績：無

【最佳11人】

佐朗寧

格蘭隆特‧阿拉祖尼‧舒奧恩利斯‧祖哈尼奧查拿‧夏馬拉倫

華拉卡利‧舒爾拿‧卡奧高

迪姆普基‧列斯基

【焦點球星】

迪姆普基

迪姆普基喺國家隊已有30個入球，仲差2球就可以追平傳奇列馬倫嘅芬蘭史上入球紀錄，呢位前鋒今季喺英冠狂入26球帶領諾域治升班，狀態唔差。

31歲

效力球會：諾域治

位置：前鋒

國家隊紀錄：90次上陣入30球

【領隊】

卡拿華

卡拿華為芬蘭國家隊服務長達17年，又教U21國家隊到一隊助教，再喺2016年開始接掌帥印，球隊能夠歷史性殺入歐國盃決賽，卡拿華喺芬蘭足球已名留青史。

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丹麥

【大軍簡介】

丹麥喺1992年以後補球隊身份出戰決賽周，並且一舉奪冠製造「北歐神話」，可惜丹麥過去十幾年青黃不接，對上3屆歐國盃有2屆無緣決賽周，2012年亦只係落得分組賽出局命運。丹麥一直未能培育出新一代頂級球星，今屆喺外圍賽以小組次名出線，球隊仍然依靠基斯甸艾歷臣、卡斯柏舒米高、卡積亞等老將領軍，雖然仍有一定戰鬥力，但要重演92年捧盃童話機會極微。

【資料】

世界排名：10

歐國盃外圍賽成績：4勝4和0負 得23球 失6球

參加決賽周次數：第9次

歐國盃最佳成績：冠軍(1992)

【最佳11人】

卡斯柏舒米高

丹尼爾華斯‧卡積亞‧安達斯基斯坦臣‧米希利

湯馬士迪蘭尼‧賀積查治

尤素夫保臣‧基斯甸艾歷臣‧巴夫韋迪

溫特

【焦點球星】

基斯甸艾歷臣

為丹麥上陣超過100次，基斯甸艾歷臣係球隊中場大腦兼進攻靈魂，個人技術同助攻力達世界級，百步穿揚嘅罰球亦係佢拿手好戲。

29歲

效力球會：國際米蘭

位置：中場

國家隊紀錄：106次上陣入36球

【領隊】

賀文特

因為決賽周延期1年，帶領丹麥出線嘅前領隊夏利迪未能完成歐國盃之旅就約滿離隊，賀文特喺上年接掌後，喺歐國聯同世盃外都有唔錯成績。