意大利連續8場派蛋創紀錄　2年9個月未輸過

意大利周六(5日)凌晨完成歐國盃前最後1場熱身賽，主場輕描淡寫下4比0大勝捷克，近8場賽事全勝兼不失1球，創下意大利史上最長連續「派蛋」紀錄。意大利依家狀態巔峰，佢哋對上一次輸波已經係2018年9月對葡萄牙，足足2年零9個月未嘗敗仗，爭逐歐國盃冠軍信心爆棚。

意大利將會喺下周六(12日)凌晨嘅歐國盃揭幕戰對土耳其，今場終極熱身除馬高華拉堤同史提芬奴辛斯受傷外，其餘主力悉數上陣，上半場由恩莫比尼同尼高路巴列拿入波領先2球，換邊後再有恩斯治尼同杜文尼高貝拉迪各入1粒，湊成4比0大捷。意大利近8場賽事全勝，狂入25球之餘仲0失球，氣勢相當驚人。

意大利領隊文仙尼賽後表示：「我哋踢得好好，心態好正確，捷克係支好球隊，但我哋完全將對手比下去，呢支年輕球隊仲有好多地方可以改善，但最後一場熱身賽踢出咁好表現，對於歐國盃只會有正面影響。意大利係支進攻型球隊，但需要防守時亦都可以好穩陣，攻守平衡係相當重要。」

至於今場30歲生日嘅恩斯治尼，用入波作為禮物後表示：「領隊打造一個好好嘅團隊，每個球員都準備付出最好表現，成績亦非常明顯，意大利踢緊漂亮嘅足球。依家預測歐國盃成績係言之尚早，但最重要嘅係我哋知道自己能力可以去到邊度。」