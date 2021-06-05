尼馬率巴西5連勝　卡斯米路預告罷踢

喺傳聞將會發起罷踢美洲盃嘅陰霾下，巴西周六(5日)朝早先喺世盃外出師，主場以2比0擊敗厄瓜多爾，南美洲區分組賽5戰全勝高踞榜首。

巴西今場強陣出擊，尼馬、卡斯米路、費特洛迪古斯等球星正選上陣，不過面對全力死守嘅厄瓜多爾，上半場未能夠打破悶局。去到65分鐘尼馬中路策動攻勢，交畀左邊無人看管嘅李察利臣輕鬆抽入；去到補時階段，加比爾捷西斯禁區內博到12碼，尼馬操刀被接實，但因為門將太早移動而獲判重射，尼馬第2度操刀順利射入，帶領巴西贏2比0。

巴西下周三(9日)將會喺世盃外作客巴拉圭，之後就會迎接美洲國家盃開鑼，不過有傳尼馬等球員不滿巴西喺疫情爆發下，仍然接手舉辦今屆賽事，所以計劃發起罷踢，消息指阿根廷嘅美斯、阿古路以及烏拉圭嘅蘇亞雷斯、卡雲尼等球星都表示支持。

卡斯米路賽後被問到罷踢計劃，佢就作出「預告」：「所有人都知道我哋對於巴西舉辦美洲盃嘅立場，已經冇得再清晰，我哋想喺對巴拉圭之後表明觀點，呢個唔係我個人立場，亦唔係外流歐洲球員嘅立場，而係所有人嘅立場，包括領隊迪迪，所有人都係一致。」