告別港超考消防　黃洛：好好彩踢到咁多年

港超聯新丁晉峰今季取得15分，並以護級組第3名完成賽季，成績令人眼前一亮。然而繼主將羅俊仁之後，球會周四（3日）宣布後衞黃洛同樣會於6月30日約滿後，離開職業球壇，以準備7月投考消防員。「阿洛」坦言今季隨晉峰再次升上超聯已算完夢，並沒有留下太大遺憾：「自己能力真係唔高，識人又唔多，覺得好好彩賺到咁多年，畀自己有機會去達成踢職業嘅夢想！」

黃洛上季季中加盟晉峰，但疫情關係從未作賽，今季隨隊升上港超聯隨即成為後防主力之一，各項賽事合共上陣15場，惟他認為足球圈始終不穩定，自己生活亦有難處，加上成為消防員一直是自身目標，因此在今年4月底已有告別球壇之打算：「讀大學個陣一路都有依個打算，我覺得消防係一份好有使命感、好幫到人嘅工作，工餘時間又可以繼續培養自己興趣。」晉峰今季給予自己不少機會，由季初未嘗一勝，去到3月取得第1場勝仗，過程中經歷了很多事情，「阿洛」表示屬於美好回憶，並指「唔捨得絕對有」，希望將來時間或工作情況容許，有機會繼續踢甲、乙組等賽事。

進攻球員出身的黃洛，身型健碩但並不高大，最近2、3年因喜愛皇馬球員華拉尼而逐漸轉形，再加上晉峰欠缺防守球員，因此今季便順理成章地改任後衞，他笑言剛開始時受到很大質疑，今季整體表現亦未如理想：「開頭好多人問我係咪玩野， 但起碼比人個印象我都打到下中堅，表現唔算太滿意啦，因為表現好唔穩定，尤其係下半季斷斷續續有傷患，好阻礙自己發揮。」

「阿洛」成名於愉園，當時擔任翼鋒的他在甲組表現出色，隨即獲港超聯球會香港飛馬邀請加盟，可惜出場機會不多，之後再輾轉效力過標準流浪及凱景，2019年隨凱景降班後，今季再次重返港超聯，他直言「做完夢」：「 自己能力真係唔高，識人又唔多，覺得好好彩賺到咁多年，畀自己有機會去達成踢職業嘅夢想！」「阿洛」續指自己生涯曾效力大、小球會， 又曾擔任翼鋒及中堅，甚至一嘗降班、捧盃的滋味，算是沒有太大遺憾。

對於即將離開球壇的「阿洛」，除了要展望將來外，他亦不忘要感謝部分圈中人，對自己在足球路上的提攜之恩：「一定要多謝好多人啦，首先係晉峰一班教練比機會我再踢番超聯，另外就係愉園經理Jackal（許家銓），因為佢係第一個帶我上超聯感受職業足球，當然唔少得晨曦王建邦教練，佢由我想完全放棄足球之際拉返我上嚟。 如果可以既話，我仲想多謝埋司徒文俊sir，因為佢係第一個人執我去踢港青。」