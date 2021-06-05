日丙　發現確診個案　無阻YSCC橫濱贏波

港將歐陽耀冲效力的日丙球隊Y.S.C.C.橫濱周五(4日)透過Facebook專頁，公布隊内有球員確診感染新冠肺炎的消息，並透露該名球員已經於本月1號開始進行居家隔離，球隊的訓練及比賽未受影響可以如常進行。而歐冲於周二(1日)才完成隔離出席記招，故未曾與患者接觸。

根據Y.S.C.C.橫濱的通知，該名球員於上月31日被判定為初步確診者，並於周三(2日)確診感染，期間沒有出現身體不適或發燒等症狀，目前正在當地衞生部指示下進行居家隔離。Y.S.C.C.橫濱表示球隊就事件向衞生部通報後，其他職球員均被判定為非密切接觸者。日本疫情未見緩和，單計橫濱市周五(4日)就錄得超過100宗確診個案。

可幸球員確診事件未有影響Y.S.C.C.橫濱出戰周六(5日)舉行的日丙賽事，面對同屬下游分子的鳥取飛翔，主場出擊的Y.S.C.C.橫濱靠佐藤祐太及土館賢人上下半場各入一球，以2比1擊敗對手，取得聯賽兩連勝。至於近日已經投入球隊操練的歐陽耀冲，今場亦有機會親臨球場，在看台上見證球隊取勝一刻。