中甲　伊高開齋勞烈斯MOM　梅州4球橫掃對手

周五（4日）中甲第一階段A組第9輪賽事，梅州客家對小組「墊底」的淄博蹴鞠。梅州憑梁學銘、郭毅、敦比亞，以及伊高沙托尼的「埋齋」球以4比0大勝對手，並以21分續處於榜首。是役除前香港足球先生「伊高」取得加盟球會首個入球外，香港後衞勞烈斯（Vas）的防守表現亦備受肯定，賽後更當選「賽事最佳球員」（MOM）獎。

Vas受訪時表示，經歷完上場4比5不敵浙江隊的敗仗後，球隊從錯誤中學習，並全神貫注地準備今場比賽，最終收獲一場大勝而自己更當選MOM，他為此感到很高興。贏得今仗後，下場對四川九牛只要維持不敗，梅州便可以首名身分完成第一階段賽事。勞烈斯坦言目前談「升超」仍是言之過早：「我認為更重要係我哋要保持謙卑嘅心，逐場逐場專注比賽，未來仲有更多比賽等緊我哋，『衝超』條路仲有排行。」

被問到作為前港隊U23成員的他，日前有否留意香港隊對陣伊朗的賽事時，Vas興奮地道：「我為佢哋感到自豪！喺一場困難嘅比賽入面努力戰鬥，我會一直留意同支持香港隊，更希望我哋下場可以贏波！」

同日上演的南通支雲對江西北大門B組賽事，分別效力兩隊的香港球員李毅凱和羅素，在比賽末段均獲得上場機會，最終南通以3比2贏得勝仗，並以20分繼續排小組首名。而周四（3日）在梁諾恆上場領紅停賽下，浙江隊僅以2比2戰和陝西長安競技，目前以18分排在A組第2名。