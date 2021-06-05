新星湧現略欠經驗　荷蘭難破二奶命

歐國盃C組4隊當中，北馬其頓首次殺入大賽決賽周，奧地利亦只屬歐洲二線球隊，相信烏克蘭及荷蘭可以輕鬆攜手出線。荷蘭係C組「擂台躉」，事實上「橙軍」陣容星光熠熠，馬菲斯迪歷特、韋拿杜姆、法蘭基迪莊均屬歐洲一線球星，出線難度不大，不過能否首名出線要問過「奇兵」烏克蘭，呢支由傳奇球星舒夫真高執教嘅東歐兵團，喺外圍賽壓倒衞冕嘅葡萄牙以首名出線，今次賽事再壓過荷蘭取得首名亦不足為奇。

足球強國荷蘭一直與「無冕王者」及「二奶命」掛鈎，直至踏入千禧年代，荷蘭連續喺2010及2014世界盃獲得亞軍及季軍，但光輝過後，便陷入漫長嘅青黃不接期，連續缺席2016歐國盃及2018世界盃兩項大賽，昔日巨星尹佩斯、史奈達、洛賓相繼退場。經過長達7年嘅等待，荷蘭終於完成換血，幾位新生代球星首次亮相國際大賽，佢哋可能稍欠大賽經驗，但荷蘭曾於2019年首辦嘅歐洲國家聯賽打入決賽，今屆成績仍然令人憧憬。

少咗VVD防線有隱憂

現時荷蘭陣中，上一代較具級數球星，僅餘下門將史基倫堡及中場韋拿杜姆，老將賴恩巴布雖仍未掛靴，但已被剔出決賽周名單，目前攻擊線領軍人物係里昂射手迪比，盧克迪莊、當耶爾馬倫則屬鋒線後備力量，必要時可當上重任。荷蘭原本有中堅華基爾雲迪積克（VVD）一柱擎天，係「橙軍」防守及助攻一大殺着，但依家冇咗佢，法蘭基迪莊、雲迪碧克及馬菲斯迪歷特等新星，喺今屆大賽將肩負重任。

上述3子被視為荷蘭未來希望，不過佢哋不約而同喺所屬球會都未能踢出最高水平；效力巴塞隆拿嘅法蘭基迪莊，以及馬菲斯迪歷特喺祖雲達斯嘅表現均有待進步，雲迪碧克喺曼聯更失去正選席位，或者今屆歐國盃，就係佢哋證明自己嘅好機會！

法蘭迪保亞要省靚招牌

荷蘭一代名將法蘭迪保亞外號「細孖」，現年51歲，退役後佢喺2006年開始教練生涯，2010世盃荷蘭打入決賽，當時佢任職助教，攞到唔少寶貴經驗。不過去年接手頂替朗奴高文出任主帥，荷蘭戰績一度下滑，今次係佢省靚招牌好時機。

烏克蘭續寫不敗神話？

同組烏克蘭足球水平向來唔高，但喺一代巨星舒夫真高執教之下，竟然於今屆外圍賽取得不敗佳績，並力壓衞冕嘅歐洲勁旅葡萄牙，以小組首名晉級決賽周，令唔少球迷大為驚喜。烏克蘭過去兩次歐國盃決賽周僅取得1勝，不過今屆同組對手較弱，有機會取得突破，甚至晉級淘汰賽階段，幾位主力包括耶莫蘭高、辛真高、馬利路夫斯基有望大展身手。

舒夫真高突擊戰術打天下

舒夫真高係歐洲一代神鋒，由於速度高兼把握力極強，故有「舒夫軍刀」別號。球員時代一個人撐起成隊烏克蘭，2016歐國盃後擔任主帥，為球隊度身打造一套穩守突擊戰術，將隊員特點盡量發揮，有資格同荷蘭爭一日之長短。

奧地利積弱目標開齋

至於同組奧地利實力只屬於歐洲二線，佢哋喺2008年與瑞士合辦歐國盃，因此得到首次躋身決賽周嘅機會，但就算有主場之利，奧地利最終僅得1分出局。5年前再度躋身決賽周，但仍未能取得首場勝仗，成績毫無進展，隊中最具級數球星只有已轉投皇馬嘅阿拉巴，雖然其餘主力都喺德甲效力，但擦唔出火花，今屆首要目標仍然係爭取決賽周開齋勝仗。

科達教國家隊特別醒神

科達曾經短暫執教德國球會凱沙羅頓，但結果失敗收場；勢估唔到2018年接掌奧地利國家隊後，球隊成績突飛猛進，不過對於科達嚟講，入到決賽周已經贏咗，即管睇吓佢嘅突擊戰術喺今屆賽事有冇料到。

北馬其頓再偷雞唔易

同組另一支球隊北馬其頓係前南斯拉夫分裂出來嘅獨立國家，之前叫馬其頓，2019年改名為北馬其頓，同年參加新成立嘅歐洲國家聯賽，亦憑呢項賽事最低級別附加賽脫穎而出，歷史性取得歐國盃決賽周席位，但計實力就肯定及唔上歐洲一線球隊，預計北馬其頓都係「志在參與」。分組賽連場硬仗唔易踢，北馬其頓能夠取得入球或分數已是無限驚喜。

安祖洛夫斯基挑戰更高水平

安祖洛夫斯基嘅教波生涯一直留喺北馬其頓，2015年執起國家隊教鞭，結果用咗5年時間，慢慢洗脫如影隨形嘅「魚腩味」，首次帶領北馬其頓入決賽周已經成為國家英雄，今次肯定會為挑戰更高水平對手而奮鬥。