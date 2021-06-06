奇兵五虎將　意大利暗藏神秘力量

意大利國家隊過去以祖雲達斯同AC米蘭球員為骨幹，但「藍衣兵團」出戰今屆歐國盃嘅大軍名單，湧現一股強大新勢力，2支意甲神奇球隊薩斯索羅、阿特蘭大合共有5人入選，隨時成為意軍突圍嘅重要力量。

講起意甲神奇球隊，大家第一時間會諗起阿特蘭大，呢支今季意甲季軍今次為意大利貢獻2位國腳，包括後衞拉菲爾杜萊、中場馬迪奧比辛拿。其中30歲嘅拉菲爾杜萊本身係巴西人，但一直未能晉身「森巴兵團」大國腳，今年毅然入籍意大利，並獲意大利主帥文仙尼徵召。

拉菲爾杜萊可以踢中堅同右閘，由於意大利2位中堅邦路斯、基亞連尼年事已高，拉菲爾杜萊正好成為最佳替補。

至於馬迪奧比辛拿本來未能入選最後26人名單，但因為史提芬奴辛斯受傷退隊，令佢獲得補選，24歲嘅馬迪奧比辛拿身高1米87，屬於意軍陣中少有嘅中場高佬，而且攻守兼備，今季為阿特蘭大入4球及2次助攻，佢喺早前熱身賽意大利對聖馬力諾，射入2球，絕對有料到。

至於薩斯索羅更加有3人入選，包括2位前鋒杜文尼高貝拉迪、拉斯柏度尼、中場文路爾盧卡迪利。當中杜文尼高貝拉迪、文路爾盧卡迪利喺上場熱身賽對捷克，都以正選上陣，杜文尼高貝拉迪仲射入1球，文仙尼表示好可能以上場正選陣容，出戰歐國盃揭幕戰對土耳其，可見佢非常滿意呢2位薩斯索羅球員嘅表現。

事實上，26歲嘅杜文尼高貝拉迪今季意甲有17球進帳，本土球員之中僅次於恩莫比尼、恩斯治尼，文仙尼以呢3人組成鋒線，可以話係大晒冷。

至於23歲嘅文路爾盧卡迪利出身於AC米蘭青訓系統，踢法似A米名將蒙杜利禾，可以同佐真奴費路組成中場雙核。

另外，文仙尼棄用今季喺巴黎聖日耳門有唔錯表現嘅摩斯堅恩，徵召剛出戰完U21歐國盃嘅拉斯柏度尼，就知呢位21歲新星好有潛力，或者佢未必有機會喺今屆歐國盃上陣，但相信已經成為文仙尼重點栽培對象。

阿特蘭大近年成為歐聯奇兵，薩斯索羅喺意甲亦有出色表現，如果「奇兵五虎將」可以將球會神秘力量帶到國家隊，意大利隨時會有驚人演出。