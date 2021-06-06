【有片】曼聯18歲新星轟入罰球　補時絕殺

去片睇阿密特迪亞路射入精彩罰球

當歐洲球星正在備戰歐國盃決賽周嘅時候，非洲1場熱身賽忽然成為網上熱話，呢場波係周日(6日)凌晨科特迪瓦對布基納法索，原本平平無奇，但踢到補時6分鐘，科特迪瓦翼鋒阿密特迪亞路射入精彩罰球，協助球隊以2比1絕殺對手，呢位效力曼聯嘅18歲新星今場演出技驚四座，紅魔鬼下季有福啦。

科特迪瓦今場開賽16分鐘失守，被效力阿積士嘅布基納法索前鋒拉辛拿查奧爾攻破大門。科特迪瓦要踢到72分鐘，先至由伊巴謙辛加尼射入扳平。

去到補時6分鐘，最精彩一幕出現，科特迪瓦喺禁區頂獲得罰球，有科軍球員衝前作勢起腳，但又退後，企喺罰球邊嘅阿密特迪亞路幾乎冇助跑情況下，突然用左腳射入死角，絕對係1球世界波。雖然只係熱身賽，但科特迪瓦戲劇性反勝，球員都非常興奮，好似捧盃咁款。

主角阿密特迪亞路今場後備上陣，只係第2次為科特迪瓦披甲，就有波入，令佢人氣進一步急升，唔少網民同紅魔球迷紛紛話，曼聯終於識買人，指阿密特迪亞路係繼般奴費南迪斯之後，紅魔鬼近年另一單最佳收購，仲話佢今次左腳射罰球，有美斯影子。

曼聯上年10月斥資2,500萬歐元向意甲球隊阿特蘭大收購阿密特迪亞路，佢今年1月正式成「魔」後，起初踢U23賽事，其後逐漸有機會入選一隊名單，合共上陣8次，包括喺歐霸盃16強首回合對AC米蘭，取得效力曼聯首個入球。

阿密特迪亞路今次為科特迪瓦射入絕殺世界波，被英國傳媒廣泛報道，曼聯領隊蘇斯克查肯定收到風，相信阿密特迪亞路下季將會獲得重用。