哥迪奧拿3奪英超最佳領隊 同雲格寸王睇齊

英超賽會公布今季各大獎項，冠軍曼城繼續成為大贏家，主帥哥迪奧拿當選英超最佳領隊，亦係呢位西班牙名帥第3次獲此殊榮，同雲格、摩連奴睇齊，僅次於11次當選嘅曼聯傳奇領隊費格遜。

哥迪奧拿執教曼城後，分別於2017/18、2018/19、2020/21年球季捧英超冠軍，佢呢3季都當選英超最佳領隊。

曼城今季英超只失32球，屬於失波最少嘅球隊，有19場上半場不失球，最後拋離亞軍曼聯12分，登上寶座。值得一提，曼城喺聖誕節只排第8位，成為聖誕排名最低嘅英超冠軍，亦反映哥迪奧拿有化腐朽為神奇嘅能力，獲得今季英超最佳領隊，絕對實至名歸。

至於早前當選英格蘭足球先生嘅曼城中堅魯賓戴亞斯，獲選為今季英超最佳球員，亦係自2006/07、2007/08年球季C朗之後，第2位獲此殊榮嘅葡萄牙球員，亦係繼尼曼查維迪、高柏尼、華基爾雲迪積克之後，第4位當選英超最佳球員嘅後衞。

曼城嘅21歲中場菲爾科頓當選英超最佳年輕球員，呢位英格蘭國腳今季英超上陣28次，射入9球及5次助攻。

另外，熱刺中場拉美拿獲得最佳入球獎，佢喺3月對阿仙奴，用交叉腳射入，技驚四座。