【足動校園】東方龍獅校訪　落雨踢室內場一樣咁好玩

「中銀香港足動校園體驗計劃」轉眼間已來到第五站，港超聯勁旅東方龍獅再次透過預錄影像的形式，為德信學校的同學示範各種足球技巧。雖然活動當日天公不造美，改於室內操場上進行，但無阻約30名小四同學感受足球樂趣的決心，最終活動於安全及舒適的環境下順利完成，令「同學仔」在上月底（25日）度過一個開心充實的早上。

圖／文：李浚湣

東方龍獅去季失落聯賽冠軍，未能成為本土「三冠王」，今季矢志捲土重來，加上又要征戰「亞協盃」，季初先簽入費蘭度、林恩許及馮慶燁等猛將，季中再增添巴西守將杜度，然而季尾球隊卻受傷患困擾，中前場主力包括艾華度、利馬，以及艾華頓等先後傷出，雖然成功捧走「菁英盃」，惟聯賽煞科戰卻不敵傑志，最終再度屈居亞軍。東方龍獅為了拉近與同學們的距離，今次亦特意派出亞歷斯祖、奧利華、鄭子森及王力威4名U22球員，連同教練團之一的羅志焜，擔任視像教學的導師，為同學示範盤球的技術練習。

羅Sir畀貼士「Keep住觀察」

「同學仔」事前已觀看了東方眾將在片段中的親身示範，對訓練內容已有基本認識，加上當日在體育老師利Sir帶領下，令他們在活動中更加投入及認真。同學們分成5組後便開始輪流練習，惟無論直線、左右、S型，甚至直線來回的盤球訓練，同樣未能帶來太大考驗，相信同學們已大致掌握了以腳面、腳內側、腳外側及腳底位置盤球的技巧，羅志焜「羅Sir」更不忘提醒大家需於盤球過程中，抬起頭時刻觀察四周環境及對手位置，並用身體好好保護皮球，再配合適量變速、加速，才可以成功擺脫對手。

同學仔最like「綜合盤球挑戰」

最後「羅Sir」還準備了「綜合盤球挑戰」，務求替小朋友重溫先前的4個盤球訓練，利Sir更臨時在場上放置小龍門，指導他們在完成盤球後接連射門，可惜由於場地有限，射波時不能太過用力，皮球稍為控甩腳更會互相撞在一起，場面相當有趣！同學們完成挑戰後，今次活動正式結束，主持人Iris幫忙向每名同學派發「港超聯天書」、精美水樽，以及由東方龍獅送出的鎖匙扣。整個活動過程約1小時，惟內容充實，對一眾「同學仔」來說絕對滿載而歸，而「綜合盤球挑戰」就成為大家的最愛，當中表現出色的汗載恩同學認為這項挑戰除了相當刺激外，亦能夠訓練到多方面盤球技術，以及綜合重溫所有練習。

「中銀香港社區足球伙伴計劃」之「中銀香港足動校園體驗計劃」尚餘最後兩站，理文及冠忠南區兩支港超聯球隊稍後將登場，務求提升小朋友對香港足球聯賽的認識，以及進一步增加他們對足球的興趣，詳情請留意足總公布。

德信學校培養健全人格

德信學校是香港一所著名的天主教全日制男子小學，位於油尖旺區柯士甸道103號，於1930年由聖母無原罪傳教女修會創辦，1993年轉交予東亞教育促進會辦理。追求學術卓越固然是重任，然而學校認為健全的人格才是人生最重要的東西，它是由價值和德行建立而成，使人主動地愛護別人、貢獻社會，過快樂的生活，因此這些將被視為學校效能的首要指標，致力協助家長培養孩子健全的人格。

德信學校使命是提供靈性、品德、體能、群性、審美及智能等各方面的學習機會，使學生獲得全面發展，並藉此肯定學校成員的價值或成就，鼓勵互相合作，去發掘及發展個別潛能。德信足球隊近年積極參與不同比賽，曾於2015年「油尖旺學界慶回歸足球比賽」中奪得季軍，而Ｕ10及Ｕ13的同學亦於2018年，參加了賽馬會五人足球盃比賽。