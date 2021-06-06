主將回歸火力提升　英軍大起羅馬尼亞

周一(7日)凌晨歐國盃熱身賽，英格蘭於河畔球場與羅馬尼亞拍跳。為球會踢完歐聯及歐霸決賽嘅球星，今場將會為「三獅兵團」上陣，實力比上仗更上一層樓，預料侵略性更強。羅馬尼亞雖然實力稍遜，但球隊重建當中，年輕球員為表現自己肯定會加倍努力，羅馬尼亞近4仗有3場開總入球3球或以上，推介2.5球入球大。（有線662及602台周一凌晨零時直播）

喺歐國盃列入D組嘅英格蘭，上仗熱身賽對戰奧地利未能「夫添」迎戰，但依然全場壓住對手嚟攻，最終憑小將布卡約沙卡一箭定江山小勝1比0；雖然後衞阿歷山大阿諾特受傷退隊，但大軍有多名右閘球員，預計影響不大。

相比上場排陣，今場「三獅兵團」陣容完整得多，效力車路士、曼城及曼聯3支出戰歐洲賽決賽嘅球員將悉數上陣，領隊修夫基可以排出一個更具侵略性嘅陣容，前中後三線球星包括史達寧、美臣蒙特、芝維爾及史東斯等預料會正選上陣，配合多蒙特兩名年輕球員查頓辛祖及祖迪比寧咸等，活力十足。

伊亞尼斯赫傑腳風順

羅馬尼亞正在重建當中，最值得期待係一代名將赫傑兒子伊亞尼斯赫傑，佢今季為格拉斯哥流浪射入7球，無論傳送同射門都一樣掂。另外，意甲卡利亞里中場拉斯雲馬連亦站穩羅馬尼亞正選陣容，兩人嘅創造力會對英格蘭大門造成一大威脅。羅馬尼亞近4戰入6球，當中3場總入球開3球或以上，喺毫無壓力下，可以發揮更好，與英格蘭合演入球騷。

直播表

周日2:05pm 澳職 墨爾本勝利 Vs 墨爾本城

無綫85台

周一凌晨零時 國際賽 英格蘭 Vs 羅馬尼亞

有線有線662、602台

周一2:45am 國際賽 比利時 Vs 克羅地亞

有線662、602台