2R同闖16強拿度創紀錄　費達拿考慮退賽

網壇「2R」繼續成為今屆法網焦點，「泥地王」拿度周六輕鬆闖關超越費達拿創出新紀錄，並挑戰終極目標試圖創造3大成就；而費天王與對手打到半夜，激戰3小時多艱難勇闖16強，賽後坦言考慮下一輪退賽。

拿度在男單以三個6比3淘汰英國諾雷，生涯第50次勇闖大滿貫16強，歷史排名僅次於費達拿（67次）及祖高域(54次)，但這一場勝利卻是這位西班牙「野獸」於法網上的第103勝，以一戰超越了費達拿，成為單一大滿貫贏得最多場手的球手；而拿度的終極目標當然是贏得今屆法網冠軍，期望創出三個歷史，成為首位贏得21個大滿貫的球手，亦再刷新法網「14貫」兼個人單一大滿貫冠軍的紀錄，並在單一大滿貫上贏得107場的紀錄。

至於8月將踏入40歲的瑞士天王費達拿，闖入16強可謂超額完成，這位2009年法網盟主今仗犯上63次主動失誤，最終在三個「搶7」的情況下以7比6(5)、6比7(3)、7比6(4)及7比5力壓德國的高柏夫，篤定16強席位。

不過，賽前已強調出戰法網主要是為溫網作熱身的費達拿在今仗賽後表示:「對我來說，打這些比賽都是為溫網準備，我不知道會否打下一輪，要和團隊商量一下，畢竟經歷了一場3個半小時的比賽並不是簡單，做過手術的人就會明白。」這位擁有20個大滿貫冠軍的球壇經典去年先後進行過兩次膝蓋手術，而他自己也承認無想過今年法網可以躋身16強，他將面對意大利的貝歷天尼。

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