反對國家接辦美洲盃　巴西主帥諗緊唔撈

即將開打嘅美洲國家盃，由於兩個主辧國哥倫比亞及阿根廷因政局不穩及疫情問題，被褫奪主辦權，並臨時改去巴西比賽，但繼以尼馬為首嘅一班外流「巴西兵」日前宣布「罷踢」後，巴西國家隊主帥迪迪亦正考慮辭職，以示對巴西接手辧美洲盃嘅不滿。

由於巴西國內嘅疫情非常嚴重，部份在歐洲踢波嘅球員日前已表示堅決反對，並表示不會參賽，他們認為在目前疫情肆虐嘅環境下舉辦美洲盃，更難控制疫情。據巴西傳媒報道指，巴西國家隊主帥迪迪與其教練團亦反對賽事搬到巴西，目前正考慮「唔撈」；消息指香港時間周三(9日)早上世界盃外圍賽，巴西作客巴拉圭之後會有最終答案。

巴西國內對迪迪嘅提出有唔少批評，佢目前正考慮離開已執掌五年嘅國家隊帥位，如果佢真係離開，相隔美洲盃開波只係一個星期；而巴西里約熱內盧市長柏伊斯接受傳媒訪問時強調，如果疫情喺美洲盃期間更趨嚴重或確診數字上升，不排除會取消比賽。

美洲國家盃因新冠肺炎疫情已推遲了一年，主辦國亦一改再改，賽事將於當地時間6月13日展開。