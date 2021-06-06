克羅地亞老將撐唔住　比利時搶Ｗ壯行色

歐洲頂級勁旅比利時周一(7日)凌晨將會同克羅地亞，合演重量級熱身大戰！由於今仗係歐國盃開打前嘅最後檢閱，預計雙方排陣同心態上都會比較認真，今仗主場出擊嘅比利時挾近8仗贏6場之勢，面對老將偏多嘅「格仔兵團」，預計有力贏波壯行色，值得睇高一線。（有線602及662台周一凌晨2時45分直播）

克羅地亞同比利時係2018年世盃亞、季軍，不過之後狀態同成績走向各異。「格仔兵團」克羅地亞主力班底仍依靠隊長莫迪歷、比列錫等年過30嘅老將，而喺一代射手文迪蘇傑退出國家隊後，亦欠缺一名穩定嘅「士哥拿」，因此戰績出現明顯下滑，唔單止於早前歐洲國家聯賽錄得6戰5負失禮成績，喺3月世界盃外圍賽首仗，更爆冷輸畀實力平庸嘅斯洛文尼亞，雖然隨後兩仗擊敗弱旅塞浦路斯同馬爾他，但克羅地亞表現冇晒霸氣。

盧卡古杜根夏薩特托弗

相反，比利時表現持續上升，單計歐洲國家盃外圍賽10戰全勝，3月世盃外亦獲2勝1和，包括狂數白俄羅斯8比0，狀態火熱，難怪企穩世界排名第1。

比利時同克羅地亞均在上仗熱身賽打和，明顯係試陣或早早收起主力，不足為信；與老將偏多嘅「格仔兵團」相比，比利時仍處於黃金時代，就算兩位主將奇雲迪布尼同夏薩特倦勤，都仲有腳風極順嘅盧卡古、杜根夏薩特、泰利文斯等弗爆球員可用，加上法國名宿亨利回巢出任助教，更令上下一心。睇番比利時近8仗取得6勝2和，狀態大勇，今場有力擊敗克羅地亞，保持強勢征戰歐國盃。