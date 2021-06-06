港甲　高力北區衝超？朱主席：未係時候

今季港超聯上周謝幕，下季參賽隊數未明。坊間對甲組球隊「升超」頗具憧憬，現時以26分排甲組第2的高力北區剛在周日（6日）以4比1擊敗元朗，賽後北區主席朱浩賢開腔談球隊對來季「升超」的取態。

港超聯升降制雖一直存在，惟近季屢有球隊因資金問題「自降」或散班，上季富力R&F解散、和富大埔退出超聯便是例子，令足總近季間中要「邀請」並非港甲冠軍的球隊升班，以保持港超球隊一定隊數。今季港超聯甫完結，雖然足總早已宣布不設降班，坊間亦開始揣測是否有球隊因資金問題而退出，同時亦將目光投向甲組球隊。港會周日（6日）以9比0大數中西區，在今季甲組僅踢單循環下篤定封王，但按照慣例，並非職業規模的港會即使奪冠也不傾向升超。而處於第2位的高力北區近季成績彪炳，自2017/18球季起由丙組連升兩級，上季在甲組因疫情導致聯賽腰斬。今季北區捲土重來，羅致黃梓豪、黃榮傑等具超聯經驗球員，配合梁國威、泰亞高、般奴等具實力戰將，今季在11仗中取得8勝2和1負的不俗成績，外界對高力北區升超懷有憧憬絕對不難理解。

周日（6日）在對元朗的賽事，黃梓豪、文偉峰等前港超兵先列後備，北區上半場由外援夏比、泰亞高的入球先領先2比0，雖然半場前黃志聰因侵犯袁立翔被罰12碼，安基斯為元朗一度追近，但北區下半場再靠泰亞高和羅日朗建功，最終以4比1擊敗對手，下場對永義地產不敗便可奪亞軍。

賽後當高力北區主席朱浩賢被問到，是否有意願參與港超聯時，他回應指，按照球圈目前的情況，升超屬言之過早：「超聯出年邊隊唔踢都未落實，我哋亦未收到足總消息同邀請上去，加上今年冇升降制，所以由組軍到依家都未有打算升。」但朱主席坦言「人望高處，水向低流」，球隊絕對有野心升超，奈何甲組與港超之間，論球員實力和管理規模都存在很大距離：「甲升超個級好闊，唔止球員要升級，甚至管理團隊都要轉成職業化，因為我哋經驗好淺，你話我哋有冇升超嘅諗法，梗係有，但要睇吓到時個情況，仍有好多方面需要配合。」

營運一支港超球隊的每年班費，成本至少要600至700萬，朱浩賢主席不諱言就連每支甲組球會都有資金壓力，但仍堅持投資足球以完成夢想。假如未來有足夠能力，球隊規模等層面亦組建好，他相信高力北區能踏上港超聯的舞台：「正如北區足球會格言：『天下絕沒有白費的努力』，我哋想一步一步咁上，唔會突然掉一舊錢去上，畀正能量嘅足球北區人同香港青年。」