費絲亞跑出33年來女子百米最快　僅輸1個人

牙買加女飛人費絲亞周六在首都金斯頓的奧運熱身賽，跑出10秒63完成100米，成為史上第二位跑得最快的女人，這個成績僅次美國已故名將「花蝴蝶」姬菲芙於88年於漢城(現首爾)奧運會上所創的10秒49世界紀錄。

34歲的「媽媽飛人」費絲亞在東京奧運前為田徑壇帶來驚喜，她賽後激動地表示：「坦白講，我無想過可以跑進10秒6，這實在太好了，因為全無壓力，我本來只想在全國賽（本月24至27日）前跑一跑。」

美國傳奇女飛人姬菲芙於88年創下10秒49的女子100米世界紀錄，至今仍無人能破，同時她仍保持着三個最快百米時間，另兩個時間都是88年所做的，分別是10秒61及10秒62。

「我實在無言，因為10秒6是我的夢想、我的目標，很努力地練習，耐心地等候，終於等到這一天。」費絲亞做出她昔日個人最佳的10秒70紀錄時，已經是9年前。

過去在2008年及2012年兩屆奧運奪得百米金牌的費絲亞，依然對東京奧運充滿期待，但她首要在牙買加爭取資格，6月下旬的全國賽亦是國內奧運選拔賽，女子百米只有前三名跑手可獲東奧入場券。

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