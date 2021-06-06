主場出擊「獅」展威力　英格蘭瞄準首名

歐國盃D組形勢睇落簡單，英格蘭、克羅地亞及捷克都係歐國盃決賽周常客，蘇格蘭實力所限難有作為。英格蘭近兩屆均於分組賽出線，戰力可靠，而且佢哋3場分組賽喺英格蘭舉行，有埋主場之利，小組1哥之位可手到拿來；克羅地亞上屆歐國盃及世盃表現突出，但面對青黃不接，隨時益咗捷克。

今季有3支英超球隊曼城、車路士及曼聯殺入歐聯及歐霸決賽，呢3隊擁有大批英格蘭大軍成員，包括菲爾科頓、美臣蒙特、史達寧、芝維爾、列斯占士及哈利馬古尼等，證明「三獅兵團」已經具備歐洲一級實力，再配合王牌哈利卡尼同新星查頓辛祖等人，難怪成為今屆歐國盃奪標熱門之一。

賽程編排「度身訂造」

「三獅兵團」英格蘭近兩屆均能於分組賽出線，成績穩陣可靠，相信今屆亦可於小組突圍而出，再者今屆部分賽事安排喺英格蘭進行，決賽亦會於溫布萊球場上演，「三獅兵團」3場分組賽都坐擁主場之利，如果順利以首名出線16強，並一路殺入決賽，英格蘭只會喺8強「作客」羅馬，其餘3場淘汰賽包括16強、4強及決賽都會留喺英格蘭出戰，難怪有球迷笑指今屆歐國盃好似為英軍「度身訂造」。

英格蘭領隊修夫基點兵雖然惹起風波，選入4個右閘令球迷質疑，但隨住利物浦右閘阿歷山大阿諾特早前友賽奧地利勇戰受傷，宣布退隊，右路人滿之患問題獲得解決。雖然有指兩位經驗戰將哈利馬古尼同佐敦軒達臣因有傷在身，未必可以趕及喺分組賽出戰，但以英軍現時人腳，出線16強問題不大，淘汰賽等埋兩位「大佬」復出，屆時人腳調配更為靈活，有機會行得更遠。

修夫基培育年輕球員見成效

2016年歐國盃後，紅褲子出身嘅修夫基接手「三獅兵團」，刻意培育年輕球員上位，為英格蘭帶來新衝擊。修夫基2018年世盃帶住一班年輕球員殺入4強，取得近年國際賽最佳成績，被認定有能力喺今次歐國盃帶領英軍再上一層樓

蘇格蘭實力經驗差一皮

同組英格蘭嘅「細佬」蘇格蘭對上一次出戰大賽決賽周，已經係1998世界盃，歐國盃更要數到1996年。佢哋能夠相隔25年再次殺入歐國盃決賽周，全因受惠於歐洲足協嘅新賽制。蘇格蘭喺外圍賽名落孫山，之後以歐國聯附加賽勝出者身份參戰，實力及經驗無疑係D組中最弱。唯一有利因素，係佢哋對克羅地亞及捷克嘅分組賽於主場舉行，希望喺球迷打氣下成為「攔路虎」。

奇勒深得多位名帥真傳

現年57歲嘅奇勒執教歲月效力過唔少英超球隊，先後做過卜比笠臣、摩連奴同杜格利殊等名帥助手，深得各人真傳，執教生涯每每帶來驚喜，包括2015年帶領雷丁相隔88年首度殺入英足盃4強，同今屆協助蘇格蘭相隔5屆後再打入歐國盃決賽周。

克羅地亞遇上青黃不接

D組另一支勁旅克羅地亞喺上屆歐國盃開始崛起，雖然16強不敵當屆王者葡萄牙，但到咗2018世盃，喺當年世界足球先生莫迪歷領導「黃金中場線」下，昂然殺入決賽獲得亞軍，締造球壇神話。可惜球隊近年青黃不接，前中後三線仍然要靠一班老將支撐大局，欠缺新血衝擊。特別係今個歐洲球季賽程極為緊密，體力及傷患或成為克羅地亞最大敵人。

達歷執教功力更老練

54歲嘅達歷之前曾執教多支中東球會，但自2017年執教克羅地亞後，成功將「格仔兵團」打造成世界一級勁旅，除咗上屆世盃僅僅不敵法國，取得亞軍佳績之外，今屆歐國外亦以小組首名勇闖決賽周，執教功力愈見老練。

捷克踢法機動唔易食

另外，捷克獨立之後，由1996年開始，已連續7屆殺入歐國盃決賽周，佢哋踢法機動，配合一至兩位具技術及速度嘅球員，每每發揮最大功效。大軍以國內球隊布拉格斯巴達球員為骨幹，默契肯定比其他國家隊好，進攻方面有利華古遜射手柏德列舒希克，以及今季喺韋斯咸大放異彩嘅湯馬士蘇錫克，有力製造驚喜。

舒夏維管理經驗十足

捷克領隊舒夏維喺2018年接手國家隊，領軍26場成績為14勝1和11負，佢曾經喺2001至2009年兼任國家隊助教，管理國家隊經驗十分老到，捷克曾經喺2004年打入歐國盃4強，令球迷驚喜，或者今屆有機會重溫好夢。