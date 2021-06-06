歐國盃後開刀　拉舒福特或缺陣季初賽事

曼聯射手拉舒福特帶傷為英格蘭出戰今屆歐國盃決周賽，或會因而缺陣下季季初英超賽事。英國傳媒指呢位23歲前鋒本身已經「遍體鱗傷」，預料將於歐國盃結束後，接受手術根治左腳足踝傷患，甚至連肩傷都需要開刀，面臨長抖一段時間，未必可以趕及8月中開鑼嘅英超新球季復出。

拉舒福特今季大部份時間受到左腳足踝傷患及肩傷困擾，佢上年11月後開始帶傷比賽，發揮明顯受影響，季尾狀態更急轉直下，踢10場只入1球。

英國《每日郵報》指「福仔」起碼要做1次手術，根治左腳足踝傷患，如果情況嚴重嘅話，可能要做埋肩膀手術，一旦連開2次刀，抖一兩個月在所難免。

今屆歐國盃決賽喺英國時間7月11日舉行，新一季英超將於8月14日展開，相距只有大約1個月。換言之，如果英格蘭打入歐國盃決賽，拉舒福特踢完先至做手術，休養再加上操練提升狀態，預料無法趕及英超開鑼戰復出。

英格蘭主帥修夫基表示，拉舒福特精神狀況唔錯，並冇受到曼聯失落歐霸盃錦標影響。不過，曼聯經過一個緊密球季賽程之後，唔少球員都五勞七傷，格連活特更因傷退出英格蘭大軍，哈利馬古尼仍然養傷，拉舒福特帶傷為英格蘭比賽，隨時傷上加傷，曼聯領隊蘇斯克查肯定好頭痕。