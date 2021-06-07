拉舒福特入第100球　英格蘭6連勝迎歐國盃

周一(7日)凌晨國際熱身賽，英格蘭主場以1比0擊敗羅馬尼亞，近6年首次取得6連勝。今場首次以正選擔任英軍隊長嘅拉舒福特射入12碼，為球隊一箭定江山之餘，更加取得職業生涯第100個入球，可謂意義重大。

英格蘭主帥修夫基今場收起多位主力，包括首席射手兼隊長哈利卡尼全場睇波，並由拉舒福特擔任隊長，令呢位曼聯前鋒以23歲零218日成為自2003年奧雲之後，英軍近18年以來，最年輕正選上陣嘅隊長。

英格蘭今場佔上風，但比較欠運，踢到32分鐘，卡維特利雲頭槌攻門中楣唔入，6分鐘之後，輪到查頓辛祖勁射中楣彈出。換邊後，卡維特利雲近門失機，拉舒福特個人突破之後，射斜出界。

踢到68分鐘，英格蘭終於打開紀錄，基亞利殊博到12碼，拉舒福特主射入網，取得國家隊第12個入球，加上佢為曼聯入咗88球，職業生涯累積入第100球。

英格蘭原本有機會拉開紀錄，當時去到78分鐘，卡維特利雲博到12碼，養傷3個幾月之後，今場後備上陣復出嘅佐敦軒達臣搶住主射，但被羅馬尼亞門將列達撲出，英軍維持贏1比0完場。

英格蘭贏波之後，將於6月13日晚出戰歐國盃D組首場比賽對克羅地亞，同組對手仲有捷克、蘇格蘭。