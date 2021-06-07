軒達臣復出爭射12碼宴客　遭修夫基鬧爆

英格蘭喺熱身賽以1比0擊敗羅馬尼亞，仲有另一個好消息，就係養傷3個幾月嘅中場佐敦軒達臣終於復出，但呢位利物浦隊長可能太心急表現自己，卡維特利雲博到英軍今場第2個12碼時，佢立即從卡維特利雲手上搶走個波，走去主射12碼，但被羅馬尼亞門將列達撲出，令英格蘭領隊修夫基非常不滿。

英格蘭今場首個12碼由拉舒福特射入，佢踢到75分鐘被換離場，3分鐘之後，卡維特利雲喺禁區內遭對手侵犯，英軍再次獲得12碼，呢位愛華頓前鋒準備自己主射，但佐敦軒達臣卻擅自要求主射，點知卻宴客。

賽後修夫基明顯不滿佐敦軒達臣擅作主張：「我唔知點解釋呢個情況，原本由拉舒福特、禾特普斯擔任劊子手，但當時佢哋已經離場，我預期卡維特利雲主射，佐敦軒達臣當時戴咗隊長臂章，所以佢決定由自己主射。我哋一直好努力練習射12碼，我唔希望呢種情況再次發生，下次會安排好主射12碼人選次序。」

由於佐敦軒達臣剛傷愈，預料英格蘭首場歐國盃對克羅地亞，佢仍然會做後備，加上今次爭射12碼事件，恐怕更加難獲修夫基信任。