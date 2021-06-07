布斯基斯確診新冠肺炎　「雙牙」都要隔離

西班牙國家隊官方宣布，隊長布斯基斯確診新冠肺炎，已經離隊返屋企隔離，球隊亦需要進行隔離。由於呢位32歲巴塞隆拿中場有份喺上周六(5日)凌晨熱身賽上陣對葡萄牙，連帶C朗等葡萄牙國腳都要進行隔離，勢必嚴重影響「雙牙」備戰即將展開嘅歐國盃決賽周。

當局指布斯基斯確診之後，西班牙國家隊立即採取必要防疫措施，為球員檢測及進行隔離，原定周三(9日)凌晨對立陶宛嘅熱身賽，將改由西班牙U21小國腳應戰。

布斯基斯上場熱身賽對葡萄牙，以正選身份踢咗63分鐘，開波前兩隊球員大合照，宣傳「雙牙」聯合申辦2030年世界盃決賽周，當時布斯基斯左右2位球員係葡萄牙國腳比比同祖奧菲歷斯，佢亦有同葡萄牙隊長C朗握手，曼聯中場般奴費南迪斯等球星都有份比賽，成為緊密接觸者。

因此，上屆歐國盃冠軍葡萄牙亦進入隔離狀態，唔可以同外界接觸，並需要接受頻密檢測。

西班牙傳媒批評政府唔準國家隊球員打疫苗，終於招致惡果。反觀，法國、意大利、比利時等多支國家隊球員已經打咗疫苗。

西班牙傳媒指布斯基斯屬於無症狀感染，需要隔離10日，如果佢未能及時痊愈，西班牙主帥安歷基可能補選皇家蘇斯達中場蘇比文迪代替佢。

歐國盃E組嘅西班牙將於6月15日凌晨踢首場分組賽對瑞典，同組對手仲有波蘭、斯洛伐克。至於F組葡萄牙將於6月16日凌晨對匈牙利，同組對手仲有法國、德國，據悉賽事仍然會如期舉行。