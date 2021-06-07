39的難關！細威出局　費達拿退賽被鬧爆

年齡的確是一個挑戰，兩位39歲的網壇巨星周日雙雙告別今屆法網，傷愈復出的瑞士天王費達拿為免膝蓋再受壓，宣告退賽，但遭網民批評；而「細威」S威廉絲16強止步，爭取個人第24「貫」的夢想仍要等。

費達拿周日(6日)晚透過個人社交網宣布自己退出今屆法網的消息：「經過與團隊商議後，我決定退出今屆法網。兩隻膝蓋手術後正在恢復，這是最重要的，我要聽從身體的聲音，我不能將自己的恢復之路進得太快。」畢竟泥地並不是費達拿的擅長，而今年8月將踏入40歲的他在法網前曾表示目標始終是草地場的溫網，他希望可以保持身體以最佳狀態出戰溫網。

歲月不饒人，費達拿的決定得到大多數人的理解，不過，並非所有人都支持他的決定，就連昔日美國老球王「壞孩子」麥恩萊兩兄弟都強烈抨擊費天王的舉動：「對，他正努力為溫網準備，他確實可以這樣做；佷多人說他是費達拿，他想做什麼就做什麼，他有權這樣做，雖然我理解，但我不喜歡。」有球迷更炮轟這位「20貫」球王這個舉動不光彩，甚至是恥辱，對跟他比賽的球員不尊重。

與費達拿一樣，同樣是39歲的「細威」今屆法網亦保持低調，但周日卻爆出冷門戰果，她以直落兩盤3比6、5比7不敵哈薩克的賴芭堅娜，無緣女單8強；但沒有期望就不會失望，細威反而對自己今次的表現感到滿意，「對我來說這是一個艱難的賽季，最終能夠在紅土場上贏一些比賽，我認為是好事。」細威自稱不會打草地熱身賽，將直接空降三周後開打的溫網。

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