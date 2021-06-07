香港隊　伊拉克球員確診　馮慶燁：會擔心

正於巴林征戰「2022世界盃亞洲區第2圈暨2023亞洲盃外圍賽」C組賽事的香港足球代表隊，正與同組其餘4支球隊下榻同一酒店，包括早前有球員確診的伊拉克。對此香港足球總會透露港隊已收到賽會通知，表示該名確診的伊拉克球員未曾入住酒店，惟酒店防疫情況依然引起港隊球員擔心。

其中港隊後衞馮慶燁就表示情況難免會引起擔憂，並透露曾見到有其他球隊的球員在酒店出入期間，未有戴上口罩：「聽講佢（該名確診伊拉克球員）係冇嚟過酒店，如果係咁就會安心啲，但佢哋（其他球隊）衞生措施做得唔好，落到場比賽都會有危險。」至於中場顏樂楓就坦言「會擔心咗」，認為始終大家住在同一間酒店，惟有自己繼續做好防疫措施，包括更勤力洗手，以及頻密更換口罩。

港隊下場將面對C組另一強敵伊拉克，「燁仔」不忘亦分享球隊訓練情況：「球隊唞咗一日之後再出番嚟練波，見到大家都好精神，好集中去準備對伊拉克嘅比賽。」他認為經過上仗於伊朗一戰的磨合，球員狀態有所提升，下場能夠交出更好表現。

對伊朗一戰中「光頭」於80分鐘被換入，相隔8年再次代表港隊上陣，他表示相當開心及興奮，因為有幸能夠與世界級對手交手，了解到自身實力與這支「亞洲二哥」的差距。港隊周六（12日）將會面對伊拉克，「光頭」對會否上陣則持開放態度：「唔太重要嘅，始終都係教練安排，唔係自己控制到，但當然希望可以上陣啦，為香港隊搏盡！」