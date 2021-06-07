賽馬會五人足球賽第2擊　今晚7：30免費直播

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上星期直播「賽馬會五人足球聯賽」大獲好評，球迷們今晚再有機會透過直播，欣賞到這項本地五人足球界最高級別賽事！暫列甲組第7的「新丁」國強挑戰經驗豐富的5哥西貢，兩隊在上輪比賽均全取3分，其中西貢的反敗為勝讓球員士氣大振，兩支球隊都期望在今輪再下一城，展開連勝之旅。（on.cc東網、香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃Facebook專頁及YouTube頻道周一晚上7時30分直播）

國強第2年征戰五人甲組聯賽，去季腰斬前僅得1分敬陪末席，今季目前4戰1勝1和2負，領隊羅國豪說已經很滿意球隊的表現：「今季的球員都比較新，很多人甚至是第一次接受正規的五人足球訓練，但發揮比上季好，甚至比我預期好，上場對晉峰半場領先2比0令我很驚喜。」

國強每周到「馬場波地」訓練

進步並非一夜練成，「羅Sir」表示球隊現每周都自行到「馬場波地」訓練，恒常練習漸見成效，賽和栢禧，鍊贏晉峰都是努力訓練的成果。而本季大量年輕球員在陣，「羅Sir」指球隊除了以舊帶新讓新球員適應比賽節奏和磨合外，今季的戰術策略亦有所改變，「今季打法變得較進取，亦較以往體力化，跑動都多了，前場壓迫和聯防逼搶等戰術用在今季的班底上也非常奏效。」即將面對五人比賽經驗豐富的西貢，「羅Sir」表示球隊不會舉白旗，並會奮戰到最後一刻：「我們知道對手好有五人經驗，但我們每場都保持爭勝心，絕不求和，也不會因為對手比我們強而認輸。」

西貢本季大致沿用舊班底，留效球員合作至少6年已夾慣夾熟，故發揮穩定，即使兩場敗仗也只是飲恨僅輸一球，而兩場勝仗均淨勝對手3球以上，其中上仗對戰栢禧的比賽非常具代表性，西貢先是落後1比2，在下半場扳平後，球隊在最後5分鐘扭轉局勢，射入逆轉一球後頻頻入球，栢禧在有球員被逐後無力還擊，西貢教練梁棟調表示比賽展現了球員的「大心臟」：「在半場時我跟他們說：『2比1在五人的比賽並不是甚麼，要追我們一定能夠追得到。』再回到比賽裏，我們的反擊做得很好，前場壓迫亦讓對手不斷犯錯。」

梁棟調︰五人足球無弱隊

西貢的班底雖然具經驗，但「梁Sir」表示「五人足球無弱隊」，絕對不會因為對手經驗少就看輕，亦不會針對部署：「我們會一如往常地部署，五人同大波不一樣，沒有絕對的分水嶺，一失球就很容易兵敗如山倒，所以今仗我要求球員每個細節都不能鬆懈，要贏的比賽就一定要贏。」

山度士：認人考功夫

今晚賽事將由「香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃」在其計劃Facebook專頁及YouTube頻道作免費直播。一眾學員更會在專業評述員李德能、馬啟仁、孔慶慇、以及本地球壇名宿山度士帶領下，為比賽作現場評述，考驗他們的口才及急才。

對此，「山Sir」亦給予學員評述五人賽的錦囊：「與十一人足球賽相比，五人賽除了球場較細之外，踢法亦大有不同。最大差別是球員沒有固定位置，他們在場內會不停轉位，所以『認人』便很考功夫，需要更加專注！另外，五人賽節奏亦很快，通常一個攻勢只用三、四腳就可以埋門，所以講波時就難以像十一人賽般去交代過程，亦因為要很『密嘴』去講，便很容易出錯，這些都是要留意的東西。」

■鄧曉欣、伍靖華報道

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