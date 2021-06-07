阿塞拜疆站戰局混亂　「舒米仔」爆粗鬧隊友

F1今站去到阿塞拜疆可謂一波幾折，爆呔、撞牆、衝出跑道乜都有，紅牛車手佩雷斯最終贏得個人生涯第二個分站冠軍，麥斯韋斯塔本與咸美頓都無分落袋，而米克舒麥加衝線前爆粗鬧隊友，更令今站話題講不盡。

今季來到第六站，在排位賽已意外頻生，有五位車手起步撞牆要出4次紅旗，來到正賽雖然起步順利，但一幕一幕的意外陸續來，兩位焦點人物麥斯韋斯塔本與爭取衞冕的咸美頓鬥得精彩，惟韋斯塔本即使曾刷出最快圈速，但在尾五圈由領先位置因戰車爆呔撞牆，遺憾退賽，大會亦要出安全車，清理賽道。

賽道經過近半小時修復後重賽，咸美頓很快取得優勢，但可惜到最後兩圈，原本排第二的他想超越佩雷斯，或者是衝得太勁，平治戰車在彎位衝出跑道，最終佩雷斯首先衝線，維度爾及加斯尼分列第二及第三位，而咸美頓則以第15名衝線。

值得一提是前列車手鬥得精彩，但米克舒麥加與隊友馬薩平亦爭得相當激烈，他們在中段重新開賽時鬥得難分難解，臨近衝線時刻，米克想要爭奪名次，但馬薩平則突然變線，差點與「舒米仔」戰車相撞，而米克舒麥加即用右手做手勢，兼在無線通話爆粗鬧爆隊友:「XX，咩回事，佢真係想殺人，想殺死我哋嗎？」其實「舒米仔」及馬薩平最後分別排13及14，但車迷對於馬薩平這個防守動作已是習以為常。

經過此站之後，麥斯韋斯塔本續以105分排於車手榜首位，咸美頓以4分落後居次席，今站冠軍佩雷斯則上升至第3位。

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