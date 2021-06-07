港超聯　梁興傑奪4月最有價值球員

由中銀人壽呈獻，香港體育記者協會及香港足球總會合辦，中銀人壽全力支持的「2020/21球季：中銀人壽香港超級聯賽每月最有價值球員」，「4月最有價值球員」經過專業評審團遴選後，由天水圍飛馬守門員梁興傑當選。

天水圍飛馬在4月的4場超級聯賽，合共取得3勝1負的佳績，4月頭日以3:2險勝冠忠南區；4月11日以3:1反勝理文；還有4月18日以3:2擊敗晉峰，梁興傑都有不少精彩撲救，為飛馬化解危機。而在力克理文一戰，梁興傑擋出洛迪古斯近門頭槌，更為人津津樂道，亦間接改變戰局，其出色表現，除了得到入選香港代表隊機會，亦得到評審團認同，成為4月MVP。

現年31歲的梁興傑，在前香港足球先生，亦是飛馬教練團之一的范俊業手上，接過奨項。坦言開心及榮幸的梁興傑認為，疫情令自己成熟，會方給了他隊長的責任，亦令他更要在球場內外推動年青球員，鼓勵他們踢好每場賽事。

「好想爭取亞洲賽。」梁興傑表示，剛過去的球季未能替飛馬衝擊亞洲賽資格，多少感到失落，但對於新球季，他也有盼望。「希望幫飛馬躋身聯賽三甲，爭取晉身杯盃賽決賽，既能幫球隊，亦能幫年青球員。」