港超聯　施比受更有福！傑志藉足球改變生命

傑志作為一間屹立香港90載的球會，除有為港出賽的任務外，還肩負起貢獻社會的責任。近日傑志舉辦「我包飯，你出餸！」慈善計劃，為社區送上支援。上周六（5日）便與社企「厨尊」合作，由4名職球員與參與者組成約廿人的義工隊，協助包裝及派發愛心飯盒予長者、露宿者等有需要人士，實行「足球改變生命」。

圖/文：黃雋謙

傑志近日籌辦「我包飯，你出餸！」慈善飯盒支援計劃以籌集善款，只要公眾向傑志捐出善款，傑志便會捐出同等金額，所得善款會用作資助位於市區的食肆，以派發免費飯盒予區內長者、露宿者等有需要人士。

上周六（5日）傑志與社企兼餐廳「厨尊」合作，由副足球總監「細榮」梁志榮、球員鄭展龍、何振廷、顏卓彬、贊助商職員和球迷，組成約20人的義工隊，協助包裝及派發愛心飯盒。活動當日，義工隊首先被分成兩組，由「細榮」和「龍仔」帶領的一組負責預備裝有食油、米等物資的福袋；另一組則由「阿廷」和「彬仔」帶領包裝飯盒。在包裝飯盒的環節，雖然步驟簡單，僅是將白飯、椰菜、肉醬等餸菜「𢳂落」飯盒，但這部份絕對講求義工的細心，何振廷在過程中更提醒顏卓彬：「𢳂多啲菜啦！」確保享用者能攝取更多營養。

經過近兩小時的準備後，當「細榮」和「龍仔」正將頗重的福袋和飯盒運到樓下之際，門外早已出現近百人的人龍！雖然場面「墟冚」，但在「阿廷」和「彬仔」維持秩序之下，飯盒和福袋派發期間輪候者均一個跟一個，井然有序。最後「龍仔」更將有剩的飯盒，特意派發給在附近的露宿者。

活動過後，顏卓彬自言最感深刻的是包裝飯盒，充當「夾菜」崗位的他雖然僅處理數十個飯盒，但事後已感相當疲累，難以想像合作機構「厨尊」的員工，每日免費派飯盒的辛勞程度。而何振廷則對派飯環節有所感受：「啲飯餸對我哋嚟講好容易食到，但對於有需要嘅人就未必咁容易得到，所以𢳂嗰時都盡量𢳂多啲，希望佢哋食得飽啲同開心啲。」

至於「少說話多做事」的鄭展龍，就坦言雖然活動內容簡單，但工序繁多，令他感到吃力，不過他卻享受幫助別人的感覺。梁志榮亦不忘再次感謝社企「厨尊」，與傑志一同籌辦活動，派飯和物資給有需要人士。他認為香港有很多草根階層、獨居長者需要幫助，希望日後有更多有心人能與傑志合作回饋社會。

傑志創立於1931年，作為本地球會，絕對有服務香港社會的義務。「彬仔」表示，「我包飯，你出餸！」慈善計劃對球迷及傑志足球學院的學員都有正面影響，讓他們知道在日常生活都可以實踐助人精神。「阿廷」補充，不要讓職業局限自己的能力：「我哋作為足球員，唔淨止可以喺球圈付出，仲可以跨界別付出，希望多啲人可以咁做，互相影響，對成個社會都係好事。」

傑志6月尾將赴泰國參加「亞冠盃」，「彬仔」認為代表香港出戰這項亞洲賽事，同時亦肩負着為港作出貢獻的使命，自己穿起傑志戰衣對抗外隊，會更有自豪感。副總監「細榮」最後引用「藍鳥」的一句口號「For the Good of Hong Kong」總結：「用足球為香港帶來榮譽，亦都希望傑志除咗透過足球，喺社區都可以作出貢獻。」

合作社企檔案

餐廳名稱：厨尊

地址：九龍旺角上海街618號2樓全層

營業時間：周一至四 10:00-21:00；周五至日及公假 10:00-22:00

簡介：厨尊是通過新加坡美食概念，提供一個積極的多角度平台，讓一些身體殘障人士，可以自力更生，貢獻社會。公司使命是通過技能培訓，安排工作等，使能力較差的弱勢社群回復尊嚴並勇敢，堅強地生活。