尼馬叫埋哨牙蘇抵制　阿根廷官宣踢美洲盃

今屆美洲國家盃可謂一波三折，先有哥倫比亞同阿根廷放棄主辦，跟住去到巴西接手，家陣又爆出巴西球星以尼馬為首集體抵制，烏拉圭同哥倫比亞都反對參賽，但阿根廷則官方宣布願意參賽，距離開幕唔夠一個禮拜，究竟踢唔踢得成都仲係未知數。

巴西係新冠肺炎疫情最嚴重嘅國家之一，美洲盃搬到巴西舉行，好多喺歐國踢波嘅巴西外流球星都反對，認為對佢哋嘅健康漠不關心，效力皇馬嘅巴西隊長卡斯米路表示全部球員及教練團都唔希望參加美洲盃，據《馬卡報》消息指，卡斯米路同尼馬正游說其他球隊，發動集體退賽，而烏拉圭國家隊已經支持罷踢，蘇亞雷斯、卡雲尼等都公開表示反對參賽；而哥倫比亞球員亦發聲明表示因疫情為參賽感到擔憂。

美斯係尼馬同蘇亞雷斯老友，但佢未就美洲盃問題而表態，不過，阿根廷足協周一（7日）凌晨就官方宣布阿根廷將會參加美洲盃，仲有玻利維亞都表示支持，而厄瓜多爾及智利則未有表態。

巴西傳媒表示雖然森巴兵團有卡斯米路及尼馬發起罷賽，但國家隊唔排除將全部球員換掉，美洲盃對好多本土球員嚟講係一個展示實力嘅好機會，甚至係闖歐洲嘅理想踏腳石。