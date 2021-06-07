【港講J.LEAGUE】YSCC橫濱主帥：「歐冲」幫到手

今年加盟日本J3球會YSCC橫濱的香港球員歐陽耀冲，在當地完成隔離後，已於本月一日與球隊匯合、首次以J.LEAGUE球員身份參與訓練，而球隊監督史杜夫悠紀對「歐冲」寄望甚殷，更認為其國際比賽經驗，是隊中年輕人的重要「財富」。

「歐冲」投入訓練當天，YSCC橫濱亦召開了記者會並邀請香港傳媒以視像形式參與，足證該隊對「歐冲」的重視和期盼，而在2019年以34歲之齡成為J.LEAGUE史上最年輕監督的德日混血兒史杜夫悠紀，接受本專欄訪問談及關於「歐冲」的話題，他形容該球員是「擁有香港代表經驗、比賽經驗豐富的選手」、「能夠在任何進攻位置發揮其能力」。

今年是史杜夫悠紀第3季領軍YSCC橫濱，這支球隊在J.LEAGUE各隊中最為特別的，是以NPO（非謀利組織）方式營運，宗旨是通過為市民開展以足球為中心的體育普及事業，促進體育運動和兒童的健康發展。因此，這支球隊每季都面臨主力被挖角的難題，能夠補充的球員大部分都欠缺J.LEAGUE比賽經驗，所以在有多年職業足球經驗的「歐冲」，在史杜夫悠紀眼中就是「寶」。

「有國際比賽擔任鋒線球員經驗者，在我們隊裡並不多，我很期待他能在敵衛施壓下發揮出攻擊的觸覺。」史杜夫悠紀對於「歐冲」自是有所期望，這也不難理解，因為YSCC橫濱至上月30日為止，在今季J3比賽8場僅入4球、場均入球數僅0.5球，身為監督的他亦表明球隊要有更多進攻板斧。

在德國出生、於日本長大的史杜夫悠紀，球員時代是一名曾在新加坡、美國、澳洲、奧地利聯賽闖蕩的球員，司職後衞的他給YSCC橫濱的進攻定調是藉反擊爭取入球，但當搶得球權卻未能發動反擊時，球隊亦需要有方法去取得入球，包括邊線傳中或角球攻勢創造埋門，因此傳球質素顯得格外重要。

不過，因為疫情緣故，「歐冲」經歷了隔離才投入訓練，體能狀況比起YSCC橫濱一班已經「上力」的球員是有所不及，史杜夫悠紀認為這是無可避免，但相信對方作為經驗豐富的球員，在心理、思想上已做好隨時上陣的準備，而即使不能立即上陣，其經驗也對年輕隊友是非常珍貴的「財富」。