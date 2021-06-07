《若瑟環島游》籌款活動　方力申圍香港島游一周

由聖若瑟書院舊生舉辦的《若瑟環島游》籌款活動，周日（6日）於聖若瑟書院新禮堂舉行籌款啟動禮。出席的嘉賓除了聖若瑟書院黃婉芬校長、聖若瑟小學何穎思校長外，聖若瑟舊生兼前港隊游泳代表方力申，連同一眾師兄弟亦有現身，他屆時更會率隊環繞香港島游畢一周，希望為聖若瑟書院基金籌得理想的善款。

方力申於啟動禮上表示聖若瑟書院跟游泳有著不解之緣，以環島游的方式為母校籌款實在最適合不過：「聖若瑟書院嘅支持成就咗我精彩人生，畢業多年好期待再同師兄弟係水中並肩作戰，一齊逆流而上。」他表示希望透過今次的善舉，為聖若瑟書院基金籌得理想的善款，藉此支持母校的重建計劃，並為師弟們提供更好的學習環境，讓他們繼續追尋理想。

至於聖若瑟書院泳隊侯任隊長陳浚軒則於啟動禮上表示，今次會全力支援2位同為聖若瑟書院舊生，兼前港隊游泳代表的哥哥參與環島泳，亦期望他日畢業後以舊生的身份重回母校時，能夠看見重建後的母校設有游泳池，供師弟們於校園內習泳。

《若瑟環島游》將於今年11月13日舉行，由聖若瑟書院舊生、前港隊泳手及香港游泳紀錄

保持者方力申，率領 10 隊（共 60 位）聖若瑟書院舊生同時以接力形式，由沙灣出發，途經中環、柴灣、鶴咀、赤柱、香港仔、數碼港等，順時針環繞香港島游畢一周，以「一心．︁思源．︁若瑟游」為口號，展開全港及本港學界首次全程45公里的團體慈善環島泳。

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