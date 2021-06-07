五人足球　防守夠硬淨！西貢2比0輕取國強

「賽馬會五人足球聯賽（甲組）」周一（7日）於沙田「馬場波地」上演中下游對決，由國強鬥西貢。結果西貢靠林熾城上半場尾段的入球，以及范文浩比賽後段錦上添花，以2比0擊敗國強，取得兩連勝。

國強上仗大踢爭氣波，以4比3擊敗晉峰，打開今季勝利之門，今場面對實力更強的西貢，主帥羅國豪誓言不會輕易認輸；至於西貢早前亦以6比3反勝栢禧，今場肯定希望能夠延續勝軌。

兩軍開局經過一輪試探後，由西貢率先發起入肉攻勢。林熾城傳給後上的林震雄，但後者的射門被及時出迎的國強門號周朗僖化解。其後國強開始組織反擊，謝卓軒左路突破窄位起腳射斜。西貢在比賽節奏控制上，明顯更有經驗，組織進攻的效率亦更高，能夠多次有效打入國強心臟地帶。尤其林震雄頻頻在國強禁區頂發難，西貢左路界外球開出地波，這位攻擊手一控一射，皮球僅僅柱邊出界。

國強其後開始找到埋門感覺，岑子亨右路的遠距離施射，未能考驗西貢門將湯文強。上半場僅剩3分半鐘的時候，國強鄭偉洛左路形成突破，面對西貢詹達旺的貼身緊逼，使出一記漂亮的「施丹轉身」，成功擺脫防守起腳，可惜未能打破僵局。上半場尾段，西貢見國強表現有起色，果斷作出暫停，這次調整明顯收到成，比賽重開後，林熾城接應梁漢暉傳中射入空門，為西貢先拔頭籌。其後西貢再接再厲，上半場僅剩一分鐘左右，西貢范文浩直線傳給隊長梁漢暉，後者僅射中網側，西貢以1球領先完半場。

換邊後，落後的國強全力反撲，亦是進攻更主動的一方，蔡曉智禁區頂的勁射，被十分集中的湯文強擋出。其後岑子亨剛過半場起腳遠射，再被湯文強一次飛身撲救化解。其後國強多次靠界外球及角球攻勢嘗試射門，但都未能命中目標。一球在手得的西貢，下半場刻意放棄控球權兼放慢比賽節奏，但偶爾的防守反擊，依然為國強後防造成不少麻煩，陳尚言左路傳中，林熾城門前差點再增添紀錄。其後陳尚言自己的遠射，亦頗具威脅。

比賽尾段，國強試圖增加進攻人數，讓門將周朗僖上前參與組織攻勢，卻令後防更加空虛，范文浩把握機會，剛過半場乖巧推射空門得手，為西貢再下一城。最終西貢成功鎖定2比0勝局，取得聯賽兩連勝。

西貢今場取勝之餘，亦成功力保不失，賽後西貢教練梁棟調，就大讚球隊在領先後防守表現出色：「球隊喺部署防守上係擺咗唔少時間；對手射門機會唔多，滲透力都冇咁強，全因我哋今場遮線做得好好。」西貢門將湯文強今場多次作出精彩撲救，「梁Sir」亦不忘大讚這位球隊守護神的表現，認為他在節奏極快的比賽中，依然能夠保持集中力。

國強上季曾以0比8遭西貢大挫，今場雖然未能成功復仇，但國強教練羅國豪依然表示球隊表現值得嘉許：「今日戰術運用上，都做到我哋之前嘅部署，但比賽途中始終都會有犯錯，只可以話對手犯錯次數比我哋少，但我哋隊波係進步咗，上年同西貢仲有好大距離，但今日場波，係話到比對手聽，你係冇咁易贏到我。」

今場國強在落後情況下，遲遲未能組織出入肉攻勢，比賽後段更需要使出「Power Play」戰術，派門將上前助攻形成人數優勢，惟最終未能奏效，「羅Sir」承認球隊在執行相關戰術的經驗依然欠奉，比賽細節上仍有改善空間：「其實喺『馬場波地』開放之後，我哋先有機會練到波，但佢哋都好認真去練；相信下場波我哋喺進攻設定上，會做得更好。」