Keyman山度士齊教路　馬會小記者大豐收！

縱然6月天氣酷熱，光是坐着都足以滿頭大汗，但一眾香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃的學員，無懼炎夏再臨沙田「馬場波地」，參與五人足球甲組第五周最後一場的直播節目，在大光燈下人人都「大汗疊細汗」，但每人的臉上都只掛着滿足的笑容，找到自己所喜歡的事，甚麼難關都不再是問題。

計劃導師兼專業評述員馬啟仁（Keyman）表示當得知道能參與五人足球的評述工作時非常雀躍：「香港在90年代曾舉辦過五人世界盃，那時候我只是一名初出茅廬的體育記者，很懷念當時的感覺和熱血，所以我二話不說就來了。」他讚賞學員準備充足，也在他們當中找到當年的自己，他提醒學員在直播節目裏切記要臨場執生：「同學仔都有做定功課，聊到五人足球的背景、歷史等都頭頭是道，這是充分表現出他們對比賽的重視。如果要更進一步的話，做功課的內容最多只可佔一半，而其餘的時間要留心聆聽拍檔和被訪者的說話，更要留心現場所發生的事，才可以將重要的資訊帶給在螢幕前的觀眾。」

車路士足校學校(香港)技術總監山度士亦認同：「記者和評述員一定要眼觀四方、耳聽八方，令觀眾彷如置身於場內一樣，不然就不需要你了。」他又鼓勵學員大膽嘗試，展現自己的訪談或評述風格：「坐到評述枱前，不要覺得是很大件事，抱着輕鬆心情，自然能做到最好的自己。」