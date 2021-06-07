上寶貴一課！馬會小記者體會採訪艱辛

香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃的三次直播節目完美落幕，各學員連日來在不同崗位上默默耕耘，他們所投放的精神和時間並不會白費，每一次學習的機會都是寶貴的一課。

有份評述的溫浚軒（Will)雖然年紀輕輕，但在鏡頭前的表現讓人眼前一亮，原來他閒時在自家Youtube頻道上也會評述：「我一直都有在網上評述電競足球，但今次的直播能夠和Keyman（馬啟仁）等專業評述員合作，真的是過足癮！」Will說每個人的評述節奏不同，要好好拿捏是直播中的最大挑戰：「每個人的說話時間和份量都要平均分配，也要在適當時補位、交波，真的不是一件容易的事！」

在下半場的比賽初段，國強的一次攻勢將皮球送出界外，省中了坐在場邊拍攝戰情照片的學員邱芷柔（Melody），小妮子的右眼角略顯紅腫，需由其他學員挽扶：「省中後我眼前一黑，只記得自己一定是在拍照，但相機是拿着，還是擱下了，我真的記不起，不過現在已不覺痛了。」她感激其他學員第一時間衝上前慰問，「頓時感覺到充滿愛！」Melody說是次事件並沒有澆㴧她對成為體育記者的熱血，會繼續努力。