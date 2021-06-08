湯馬士梅拿時隔3年再入波　德國狂勝7比1

歐國盃奪標熱門之一嘅德國，周二(8日)凌晨喺決賽周前最後一場熱身賽進行「大屠殺」，主場出擊以7比1狂數拉脫維亞。31歲老將前鋒湯馬士梅拿今場1傳1射，係佢自2018年3月對西班牙後，時隔3年再為德國國家隊入波。據報領隊勒夫已落實正選名單，湯馬士梅拿會以正選箭頭身份征戰歐國盃。

德國喺下周三(16日)凌晨首場分組賽惡鬥法國，今場對拉脫維亞作為決賽周前最後熱身，勒夫亦派出心目中嘅正選陣容出戰，湯馬士梅拿、曉姆斯、病愈回歸嘅卻奧斯同第100次把關嘅紐亞悉數上陣，由於雙方實力差距頗大，德國上半場已由魯賓高辛斯、根度簡、湯馬士梅拿、基拿比入波以及對手擺烏龍，領先5比0。

德國前鋒迪姆華拿50分鐘亦有士哥，領先6粒後球隊明顯放慢腳步，75分鐘被拉脫維亞破蛋，但湯馬士梅拿1分鐘後助攻利萊辛尼「埋齋」，帶領德國大炒7比1完場。湯馬士梅拿賽後表示：「呢場賽果並唔重要，重要嘅係球隊能唔能夠踢出風格，當然法國同拉脫維亞係兩個級別嘅對手，但我哋都係踢出一場優秀嘅比賽。」

據《圖片報》消息，今場嘅正選陣容將會係勒夫心目中對法國嘅最佳陣容，唯一一個考慮位置係夏維斯同利萊辛尼2揀1，意味湯馬士梅拿將會以正選前鋒身份出戰決賽周。