港超聯　年度最佳金球+撲救誰屬？由你決定！

「車路士足球學校（香港） x on.cc東網」年度「最佳金球」和「最佳撲救」選舉，周二（8日）正午12時開始，公開接受投票。到底誰是年度最佳？全交由支持港超聯的球迷決定！

剛過去的「中銀人壽香港超級聯賽」球季，因疫情關係需要濃縮，取消兩個盃賽之餘，復賽後更出現過去鮮見的「港超快車」。難得在重重難關、種種挑戰下，球員陣上依然保持水準演出，幾乎每周都有金球和神救出現，每月「最佳金球」和「最佳撲救」都經過網上激烈選情而誕生，躋身總選的資格個個都得來不易。今次總選「最佳金球」和「最佳撲救」各有6個候選，名單如下：

【最佳金球】

編號 球員（效力球隊）

G001 亞哥斯達（理文）

G002 亞哥斯達（理文）

G003 朱偉鈞（愉園）

G004 亞加斯圖（標準流浪）

G005 林嘉緯（標準流浪）

G006 顏樂楓（理文）

【最佳撲救】

編號 球員（效力球隊）

S001 林駿杰（晉峰）

S002 奧利斯（標準流浪）

S003 陳嘉豪（理文）

S004 奧利斯（標準流浪）

S005 梁興傑（天水圍飛馬）

S006 屠俊翹（愉園）

最終當選年度「最佳金球」和「最佳撲救」的球員，將分別獲得由車路士足球學校送出的獎座1座、港幣3000元獎金，以及由每月「最佳金球」和「最佳撲救」贊助商ASANA 360送出的補骨素6樽。