日本奧委高層跳軌自殺　疑與爆東奧黑幕有關

東京奧運會一波未平一波又起，據日媒報道周一（7日）日本奧委會（JOC）會計部長森谷靖跳軌身亡，警方調查推斷為自殺，但網友懷疑與揭露東京奧運的黑幕有關。

日本警方指周一上午9點半在淺草線中延站有一名50多歲的男子跳軌，隨即送院搶救，約兩小時後證實身亡，經調查後該男子的身份確認為52歲的JOC會計部長森谷靖。以現場情況來看，當地警方推斷為自殺，詳情仍在調查中。

這個消息即引來日本網友熱論，有人指是JOC財務部長因興建新國立競技場而過度操勞，也有網民指，森谷靖就是揭露東京奧運黑幕的人，過去在八卦雜誌《周刊文春》多次爆出東奧的黑幕事件，令東京奧委組強烈抗議，並要求妥善處理泄密人員。奧組委曾表示不正當公開營運秘密的人，有可能違反不正當競爭防止法罪及妨礙業務罪，可以被控告。

東京奧運由於疫情關係已推遲一年，並將於今年7月23日揭幕，但目前反對聲音不斷，而組委會則強調會按時舉辦。而東奧除了疫情問題，亦出現不少風波，早前創意總監佐佐木宏建議開幕禮搵女藝人渡邊直美扮豬，涉歧視而辭職。