祖高域靠條「底褲」大逆轉　兼寫法網紀錄

世界「一哥」祖高域周一(7日)在法網險遭陰溝裡翻船，落後兩盤的劣勢下憑着「換底褲」來個大逆轉，連續12年勇入男單8強寫下紀錄，而爭取衞冕的「泥地王」拿度成功闖半準決賽，賽後鬧爆賽會日光日白照開燈。

祖高域對住世界排名76位的意大利新星梅素迪激戰了3小時27分鐘，這位塞爾維亞球星初段打得吃力，連輸兩盤「刁時」6比7(7)及6比7(2)，隨後一度叫停要去厠所，再踏上球場上即來個大逆轉，一度連贏13局以6比1、6比0及4比0的領先情況下令有傷在身的19歲新星退賽，而祖高域逃過出局命運，連續12年躋身法網8強。

賽後祖高域回應傳媒中途「暫停去厠」的申請:「輸咗第二盤之後，我去咗換衫，返到球場之後感覺唔同晒，擊球感覺好好多，減少失誤。」其實，球員運動洗手間暫停作拖延比賽及轉換節奏的策略都很常見，而祖高域隨後在個人社交網更自爆:「我去咗換底褲，冇去厠所，但感覺精神好多，之前都有呢個經驗。」

至於爭取法網第14貫的拿度，面對另一位意大利年輕球員仙拿，以直落三盤7比5、6比3及6比0闖關，賽後有傳媒提問拿度何解首盤的比分一度落後下才逆轉，他表示：「我專注爭取勝利，而唔係速戰速決，我完全尊重每一個對手，當然如果能早啲結束比賽就更好，但對手今季表現出色，我為比賽做好準備。」

不過，拿度反而對賽會有點不滿，事關這樣比賽不是晚上作賽，但組委會卻白天開燈，「我真係唔明，點解咁早開燈，記得晏晝4點到夜晚9點都唔需要開燈。」組委會解釋是為了電視轉播，但拿度仍不服:「開燈之前就有電視轉播，我係呢度都睇過電視，無燈嘅情況下畫質一樣掂。」拿度下仗將面對阿根廷的施瓦茲曼。

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