同組對手各有問題 西班牙恃質夠殺

歐國盃E組形勢強弱分明，西班牙雖然今屆趕絕「皇馬幫」，包括大膽棄用隊長沙治奧拉莫斯，令人質疑主帥安歷基以另類形式報復「銀河艦隊」，不過同組嘅瑞典、波蘭及斯洛伐克各有問題，就算「狂牛」仍處於重建階段，仍可恃質殺入淘汰賽。

西班牙經過2008至2012年連續3屆大賽封王嘅盛勢，包括兩度捧走歐國盃後，盛極而衰，之後3屆大賽最叻都係殺入8強。2018年終於搵來名宿安歷基接手，雖然中間一度因女兒患病而辭職，但2019年11月又重掌帥印，安帥決心變革，尤其係一改以往用皇馬、巴塞球員為主嘅陣容，適逢隊長沙治奧拉莫斯今季長期受傷，因此今次歐國盃點兵時，安帥堂而皇之地以狀態不足為由掟走佢，其餘「皇馬幫」如拿祖費南迪斯、艾斯高、馬高阿辛斯奧都被清洗，亦係「狂牛」史上首次冇用皇馬球員征戰大賽，令人聯想到1996年「銀河艦隊」放棄安歷基嘅一段往事，今次更像公報私仇。

重用英超兵加強對抗性

但睇埋另外兩支西甲勁旅巴塞及馬體會，夾埋只得5人入選，反而有10名球員於英超搵食，包括拿樸迪、艾斯派古達、堤亞高艾簡達拿、費倫托利斯等，似乎安歷基銳意加強速度及身體對抗性。雖然安帥不斷試陣，仍未搵到心目中嘅最佳陣容，不過整體質素於同組明顯鶴立雞群，首名出線問題不大。連同世盃外在內，「狂牛」近5仗取得3勝2和，最震撼係大炒德國6比0，呢種狂風掃落葉嘅風格，可見安帥想同以往建立王朝嘅tiki taka打法劃清界線，加上開波前中場布斯基斯染上新冠肺炎，未必能夠趕及上陣，到底能否喺爭冠路上突圍而出，拭目以待。

定海神針艾華路莫拉達

簡評：無論效力車路士定祖雲達斯，艾華路莫拉達畀人嘅印象係經常門前失機，總係帶住「敗家仔」之名，不過，原來莫拉達喺「狂牛」嘅表現反而異常穩定，幾乎每2仗便攻入1球，上屆歐國盃更取得3個士哥。莫拉達擅於入楔及搶點，並利用走動拉散對手防線，為隊友製造空位埋門。

安歷基擅於激勵士氣

現年51歲嘅安歷基，球員時代曾協助「狂牛」殺入1996年歐國盃8強，退役後曾執教羅馬、切爾達及巴塞，2015年帶領「地上最強」榮膺5冠王，2018年接手西班牙。安歷基擅於激勵士氣，戰術大開大合，不過與tiki taka風格迥異，難免需要更多時間磨合。

瑞典「戰神」打柴威力減

瑞典已經7次打入歐國盃決賽周，其中更加係連續6屆闖進決賽周，不過呢支北歐部隊近3屆均於分組賽行人止步，上次殺入淘汰賽已經數到2004年，而且年輕球員成長速度未及預期，今年本來已重召39歲「戰神」伊巴謙莫域，可惜呢名老將季尾十字韌帶受創，肯定無緣出戰歐國盃決賽周，令以老帶新激活鋒線嘅如意算盤未能打響，需要先做好防守。

贊尼安達臣擅長整體戰

58歲嘅贊尼安達臣，之前只係執教過諾高平等國內球會，2016年接手瑞典，不但率領球隊事隔12年後，再次取得2018年世盃入場券，更令人意外地殺入8強，可見贊尼安達臣擅長限米煮限飯，將整體戰術發揮到極致。

簡評：雖然科斯貝治近年不時受傷患困擾，令狀態大起大落，但佢閱讀球賽能力強，能夠睇準時機作出致命傳送，而且遠射及處理死球都有一手，絕對係瑞典中場大腦，尤其喺老將伊巴謙莫域缺席、其他前鋒又唔擅長單打獨鬥之下，佢嘅傳送更見重要。

波蘭匆匆易帥練兵不足

波蘭自1960年歐國盃創辦，經歷頭12次無緣決賽周後，自2008年已連續4屆殺入決賽周，上屆更進身8強。然而，呢支東歐球隊目前仍靠「神鋒」羅拔利雲度夫斯基單天保至尊，但領軍出線嘅主帥比斯錫卻被辭退，今年1月才由保羅蘇沙接手，呢位葡萄牙名宿係首度執教國家隊，加上匆匆上任，練兵時間不足頓成隱憂，爭取次名都有一定難度。

保羅蘇沙踢而優則教

51歲嘅保羅蘇沙，係葡萄牙黃金一代嘅中場主力。2005年展開教練生涯，曾執教特拉維夫馬卡比、李斯特城、巴素利、費倫天拿、波爾多等唔同聯賽球隊，經驗豐富，不過奪冠唔多，呢位主帥上任即改打3人防線，融入需時。

簡評：啱啱打破德甲單季入球紀錄嘅羅拔利雲度夫斯基，頭頂腳踢樣樣皆能，埋門觸覺非常敏銳，亦擅於操刀罰球及12碼，同時具備支點作用，更可墮後策動進攻。不過「羅拔佬」過往喺大賽表現麻麻，今屆賽事隨時係佢證身價嘅最後機會。

斯洛伐克火力疲弱難發圍

今次先至係斯洛伐克第2次進身歐國盃決賽周，亦係連續兩屆闖進決賽周，不過今次就係憑藉附加賽，接連靠互射12碼淘汰愛爾蘭及北愛爾蘭，涉險晉級。雖然老隊長咸錫狀態今非昔比，幸好有杜巴夫卡、史堅尼亞、安德列杜達等骨幹支撐大局，但攻力疲弱問題未見改善，估計佢哋喺分組賽會以減少失波為目標，好似上屆咁靠「最佳第3名」晉級。

達高域保守兼硬淨

49歲嘅達高域，球員時代名不見經傳，退役後執教成績亦平平無奇，自2013年起擔任斯洛伐克助教，直到2018年才獲扶正，深得球員信任。達高域嘅戰術偏向保守，在歐國外常採用451陣式，觀乎斯軍於兩場歐國附均靠互射12碼晉級，亦證明咗呢一點。

簡評：史堅尼亞已經成為斯洛伐克防線定海神針，這名國際米蘭中堅高大強壯，制空力強，防守死球了得之餘，一對一防守亦佔盡上風，並可在後場以準確長傳發動反擊。本身斯軍嘅前線攻擊力唔掂，往往靠防守鬥磨，令史堅尼亞嘅演出更為關鍵。