香港隊　無緣晉級　陳晉一：我哋唔會hea踢

香港足球代表隊正於巴林出戰世界盃外圍賽C組賽事，港隊上仗不敵伊朗後，暫時以5分排在小組第4位，已篤定無緣晉身第三輪賽事。但上仗擔正的2名小將孫銘謙及陳晉一，卻表示球隊不會「hea踢」，餘下2仗續以「拎分」為目標。

上仗對伊朗正選踢足的翼鋒孫銘謙，對能夠代表港隊出場，以及與亞洲強隊較量表示榮幸及難得，但他指感受到自身與對手存在一定差距：「自己其實差唔多樣樣嘢都需要改進，但係首要嘅係適應比賽節奏同速度，防守方面要再硬淨啲！」至於首次替「大港腳」正選披甲的小將陳晉一則承認初次上陣感到壓力，加上對手伊朗屬亞洲勁旅，令自己在場上相當緊張，希望餘下2仗賽事能夠改善這個問題。

港隊原本仍有機會爭奪「最佳次名」資格，晉級世盃外第三輪賽事，但伊拉克今輪全取3分後，港隊已宣布希望幻滅。「孫銘」坦言感失望：「賽前隊友知道即使機會好渺茫，但都想搏盡每一個可能去爭取更好嘅成績，但依家正式出局梗係會失望。」「一仔」則向球迷大派定心丸，強調隊友不會因此而「hea踢」或放棄：「始終可以著起港隊波衫嘅機會真係好難得，我哋做球員會好好珍惜，落到場搏盡同爭取好成績。」

港隊輪空一場後，周五（11日）將會硬撼伊拉克，「孫銘」認為這段時間對準備下一仗比賽有幫助，球員可藉此去吸收教練部署，以及其戰術要求。「孫銘」續指，球隊會繼續以取分為目標，並希望港隊可以在比賽當中不斷進步。至於「一仔」表示，經過上仗比賽後，相信球隊今仗可以更放膽進攻，期望自己能盡快成長：「希望用個波快啲，始終節奏、體能等同港超聯無得比，一定要盡快適應，至少唔好再有啲嚴重嘅失誤出現。」