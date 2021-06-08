【女足粉絲團】進入大直路！女子聯賽激戰連場

隨著港超聯的完結，「賽馬會女子足球聯賽」亦進入最後直路，甲乙組聯賽均會於六月尾完結。由於疫情關係，足總盃早前已定定取消，而升班附加賽則會如常進行。

上一周的賽事，甲組「Big 4」均順利獲得贏波3分，其中公民對車路士足球學校（香港)，開賽僅3分鐘謝穎芊便為公民先開紀錄，其後公民門將吳芷雅於11分鐘在禁區外踢跌「車仔」中場陳綺馨，被紅牌驅逐出場，惜「車仔」未能把握人數優勢，最終仍以1比4落敗。

在青衣東北公園，沙田與大埔合演入球show，上半場沙田由馬曉蔚在禁區內接應李雪婷傳球，無人看管下窄角度射入先開紀錄，陳詠詩把握罰球中楣機會頭槌補中頂入成2比0；其後大埔中場劉潤兒乘沙田後防失誤單刀得手，一度追近至1比2，但之後陳詠詩發揮大將之風，於50碼外笠入大埔門將周錦儀，拉開比數至3比1。雖然沙田之後有球員「擺烏龍」，令上半場以3比2完結，惟易邊後沙田由韋婉婷再見一功，令沙田最終以4比2勝出。

現時甲組出現「三強鼎立」，愉園及公民以27分暫時領先，傑志以26分緊隨其後。最後三周賽事，公民將會對戰大埔、傑志及榜未的大聯盟足球學院，而愉園及傑志因補賽安排，將會交手兩次。

至於乙組方面，排名首兩名隊伍樂天及花花本周分別失分。花花由於部分主力缺陣，被和富社企以4比1大炒，痛失3分。另一邊廂，樂天與恆益在跑馬地上演了一場激戰，上半場中段樂天由大師姐邱嘉慧半單刀射入先開紀錄，3分鐘後恆益迅速由前鋒蘇保雨門前笠射追平。其後邱嘉慧於禁區內半窩利抽射死角，皮球看似應聲入網之際，恆益門將葉亦榮飛到盡撲救，皮球中楣彈出，雙方以1比1完上半場。甫換邊再戰，樂天獲得十二碼，由劉婷芝輕鬆射入。直至完場前3分鐘，恆益射手范俐惠於左邊禁區頂開出罰球，中堅黃思惠頂入扳平，恆益亦成為首支於樂天身上取得兩個入球的球隊。

乙組關鍵大戰樂天對花花將於本月19日於曾大屋上演，若樂天獲勝則可提前鎖定冠軍及升班附加賽資格。至於第3名競爭激烈，現時和富社企及黃大仙以10戰15分及12分暫列第3、4，少踢兩場的恆益則以11分排名第5。恆益如能於12日及16日的補賽擊敗和富社企及偉發，即可以17分進佔第3位，而多踢一場的「奇兵」恆華，必須於最後一場對偉發的賽事勝出，才有機會避免包尾。

六月的「賽馬會女子足球聯賽」甲、乙組皆大戰連場，請各位球迷繼續多多支持！

【上周戰果】

甲組：

公民 4比1 車路士足球學校（香港）

大聯盟足球學院 0比1 傑志

沙田 4比2 大埔

港會 0比2 愉園

乙組：

和富社企 4比1 花花

黃大仙 2比1 恆華

樂天 2比2 恆益