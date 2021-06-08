中甲　細佬復出即開齋！浙江大挫新疆

「細佬」梁諾恆再做帶刀侍衛！周二（8日）中甲展開首階段最後一輪爭奪，其中港將梁諾恆成功斬獲加盟浙江隊的「開齋波」，幫助以4比1大挫新疆天山雪豹，全取三分。

上場因停賽缺陣的「細佬」，坐完波監後今場復任正選，而浙江隊在上輪遭陝西長安競技逼和後，亦希望能重返勝軌。浙江隊開賽早段就成功控制戰局，比賽10分鐘姚均晟為球隊博得12碼，頭號射手馬殊基維爾操刀射入。下半場65分鐘，新疆後衞木斯塔漢禁區內犯手球，球證再次直指12碼，由高迪一射破網，為浙江隊贏到2比0。3分鐘後，隊長程進左路連過數人，殺入禁區推大位起腳，幫球隊射成3比0。86分鐘輪到「細佬」發圍，接應顧斌的罰球傳送，門前頂成4比0，亦攻入個人加盟浙江隊的首個入球。雖然臨完場前補時階段，「細佬」自擺烏龍令新疆成功破蛋，但都無阻浙江全取三分。

今季一直穩佔浙江正選中堅位置的「細佬」，賽後坦言上場停賽之後，曾擔心自己狀態會否受到影響：「其實今年同上年唔同，上年兩三日就踢一場，今年變左係四至五日先踢一場，所以係有足夠時間調整狀態；今場開賽前反而係驚自己攞唔番比賽狀態，好彩都保持到，幫球隊贏到波。」他表示美中不足是自己最後時刻的「烏龍波」，令球隊無法力保不失。

浙江隊踢完首階段10輪賽事後，以6勝3和1負成績，暫時壓過梅州客家排積分榜首位，取得衝擊升班資格的有利位置。總結首階段征途，「細佬」認為球隊表現雖稱不上完美，但最重要是沒有在積分榜上被其他競爭對手拋開。