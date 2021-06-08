相隔16個月再戰！香港男籃鬥關島　小將孭飛

亞洲盃籃球外圍賽因疫情一再延期，香港隊繼去年2月作客澳洲後，相隔近16個月，終於迎來比賽。大軍周三(9日)晚飛往約旦，準備在周日（13日）及周二（15日）迎戰關島。由於港隊主力受隔離措拖影響，未能參賽，此行會由一眾「90後」及「00後」小將「擔大旗」，累積經驗。

受疫情影響，亞洲盃可謂一波三折，港隊最近一場比賽，已是去年2月作客澳洲。亞洲盃隨後停擺，直到9月國際籃球協會（FIBA）宣布取消主客制，改用「隔離泡泡」形式復賽。但身處C組的港隊，卻屢屢因主辦國家的入境政策，被迫推遲比賽。

相隔近16個月，港隊終於落實今晚前往約旦，在下周兩戰關島。大軍此前已通過3次病毒檢測，抵埗後亦會再次接受檢測，毋須隔離，惟返港後，仍須隔離21日（如未接種疫苗），整趟旅程接近1個月。由於港隊主教練安慶健，及大部分主力都有正職，難以抽身，此行會由教練趙永良和助教蘇志謙領軍，兩位大師兄蘇志樂和楊文綱，率領一眾「90後」及「00後」小將參賽，包括趙鍵鋒、陳怡富、蔡駿賢、楊子豐、黃律堯、陳可鈐、陳仲儒、梁文軒、許智朗及董家栢。

趙sir坦言，這批年輕球員多數沒有國際大賽經驗，故比賽輸贏並非重點：「最重要的是鍛練新人，吸收經驗為主。老隊員固然重要，但港隊始終要注入新血，如果他們表現得好，未來比賽也會多給一些機會。」說到備戰情況，他透露球隊周末在西貢進行了三日兩夜的集訓，以提升狀態。