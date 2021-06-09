法國大勝得不償失　賓施馬傷出場邊痛哭

世界盃冠軍法國周三(9日)凌晨為歐國盃進行最後熱身，憑住基沙文同基奧特包辦3個入波，主場以3比0大破保加利亞。不過法國今場大勝得不償失，主力前鋒賓施馬喺上半場受傷，被逼提早退下火線，據報右腳膝頭同肌肉受傷，距離首場分組賽對德國只有1星期時間下，賓施馬趕唔趕得切復出係一大疑問。

賓施馬時隔6年再獲法國重召，2場熱身賽都係以正選身份掛帥，法國亦盡展強大火力，基沙文29分鐘以一記美妙倒掛金勾入波先開紀錄。去到上半場尾段，賓施馬突然痛苦坐地，雖然佢一度想堅持繼續比賽，但捱唔到幾耐就向場邊示意需要換人，離場後由軍醫治理嗰陣，賓施馬更一度掩面痛哭，令人擔心。

不過賓施馬傷出未有影響法國火力，代替佢嘅基奧特下半場大發神威，83分鐘門前搶點成功射成2比0，補時階段再接應賓耶達傳中攻入個人第2球，協助法國大勝3比0完場。法國連續2場熱身賽向威爾斯同保加利亞派「3蛋」，為下周三(16日)凌晨分組賽首仗對德國注下強心針。

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法國領隊迪甘斯賽後透露：「賓施馬右腳膝頭撞傷，而且影響埋右腳肌肉，佢覺得有唔妥所以要求被調離場，球隊軍醫依家照顧緊佢。」33歲嘅賓施馬喺2015年捲入「性愛影片勒索案」，一直被法國隊棄用，直到今屆歐國盃前「破冰」回歸，估唔到臨開波由受傷患困擾。