基奧特「起孖」創紀錄　誓搶正選位置

「空中霸王」基奧特近年喺球會長居後備，但法國國家隊就一直用佢擔任正選前鋒，今季基奧特喺英超只為車路士上陣過17場，法國主帥迪甘斯終於忍唔住，決定重召賓施馬回歸率領鋒線。不過基奧特喺周三(9日)對保加利亞一仗，後備入替踢半場多少少，就貢獻2個入波，證明自己仍然有力勝任正選。

基奧特喺法國國家隊表現向來更勝球會，今季17場英超只入4球，但同時間內為法國隊上陣11場就入7球，今場對保加利亞入2粒，更令佢成為法國史上梅開二度年紀最大球員(34歲251日)；今場係基奧特第108次為法國上陣，亦追平施丹嘅上陣次數，係法國史上上陣第5多球員。

更加重要嘅係，基奧特已累積46個國家隊入波(法國史上第2位)，距離「士哥王」亨利(51球)只差5球，甚至有機會喺今屆歐國盃追平或打破紀錄。基奧特賽後表示：「當球隊召喚我，我就有需要交出表現，呢一點係最重要。」喺賓施馬受傷情況下，基奧特好可能會喺首場分組賽對德國掛帥，如果可以Keep住表現，有機會重奪正選位置。