潘志豪專訪(一)黃金歲月心路回放：珍惜每個當下

「最少完成這一季。」換句話說，這一季，可能是他最後一季。對潘志豪，是熟悉而陌生的，可以「一輪嘴」說出他的「威水史」，卻鮮有聽見他的心底話。常說「四十而不惑」，適逢他剛踏進4字頭，就用4句話親自演繹這些年，重新認識這位一代傳奇。

(1)職業的啟示：「最重要嘅，係你個心。」

七枚聯賽指環，三面銀牌盾，屢披港隊戰衣，闖過CBA……無數榮耀，堆積成「香港第一控衞」的稱號，從「弱冠」到「不惑」，轉眼經年，依然屬於潘志豪。

我讓阿豪評選生涯「Top 3」時刻，他笑着用一句「唔記得啦」，輕輕帶過本地獎項，倒是進軍CBA的經歷，記憶猶新。「（新浪獅）叫我跟操，心想『咪玩啦，得咩』。畢竟沒人試過，很害怕，又自覺有份使命感。」他靦腆笑笑。「一條路，有人走過，就平坦得多。我想證明，香港球員可以去其他地方打球。」

其實，那年20歲出頭的他，已是甲一新青聯隊長、最炙手可熱的新星。走別人走過的路，也「大把世界」。但他的世界，廣闊一點：「學界、甲一，就是這個水平，跟職業差太遠了。」差別在哪裏，是一條簡單的數學題：「香港學校、球隊，一星期頂多練習三課。人家呢？一天兩課。兩星期練習量都比你一個月多，還沒計算私底下的……」因為職業的法則，就是汰弱留強，對手如是，隊友如是。「球隊、教練會提供支援，但不會24小時捉住你。很多事情要靠自己，而最重要的，是你的心。你有沒有心打球？」

(2)性格低調？「我唔覺得自己好威。」

心，好像很虛無，卻是最紮實的基礎。在阿豪眼裏，有心的話，練習再難捱都會捱過，又或者，不應該用「捱」來形容。「有朋友說，我好像不怎麼練習，已很厲害。我沒特別解釋，但同場前輩應了一句：『當運動員沒有僥倖。』你表面看我嘻嘻哈哈贏球，背後下了幾多苦功？你不知道，我也不會刻意說，因為這是我喜歡的事。」

在社交媒體當道的時代，比賽輸贏要紀錄，跑步、健身也要「打卡」，他卻不用努力包裝自己。「我從小喜歡打球，狂打狂打。你問累嗎？喜歡就不會累。當年還沒有教練，打完了，就『盲舂舂』跑啊，衝啊，跳樓梯啊……」望着馬路邊的燈柱，衝一支，慢行一支，再到後樓梯，跳個15、20分鐘……他笑稱會關好門，因為「被鄰居看見，以為你是傻的」。「都是一些無聊事，我不覺得自己很威。你想打好一點，自然會努力。」

(3)專家與全才對碰 「你要搵到自己位置。」

就這樣，自然度過了許多年。阿豪從赤着腳，在街場「狂打」的少年，變成「第一控衞」，再變成永倫副選。轉變，有時候很難適應，他卻看得雲淡風輕：「正選、副選，不是看年紀，是看能力。年輕球員打得好，就接着打，我可以一分鐘都不出場。」他知道，他已退居輔助，助泰那得分，也助小將成長。

「我個人意見啦……」他「戴好頭盔」，說着對新生代，或新生代籃球的看法。「他們身體質素好了，背籃、外線、控球樣樣都齊，但沒有一樣特別突出的。」比方說，昔日提起翁金驊、胡國鋒，「一定是三分球」，放眼現在，卻難找到一個純射手。「我想，他們還沒搞清楚自己位置。如果我是內線球員，我會做好籃底動作，再練中距離、三分，當作Bonus。否則『兩頭唔到岸』，找一個前鋒好過啦。」

(4)最後一舞？「更珍惜每個當下。」

感覺是當教練和學界評述的體會，我問阿豪日後會否留在這個圈子，他沉默半晌，只說疫情期間確實想過退役的事。「開頭告訴自己，休息一下吧，直到街場封了，才覺得『唔對路』。很悶，悶到大清早找一些偏僻的球場，竟然要找！」他失笑，笑現實的荒誕，也笑球員的無奈。特別是這個年紀，經歷兩年的「空窗期」，回復狀態，談何容易。「我有想過，就這樣結束吧，不打了。又覺得，應該好頭好尾，輸贏都好，最少完成這一季。」捕捉到關鍵字，這一季，可能是最後一季。